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前市長麥法恩宣布回鍋 挑戰布里德

編譯組╱綜合報導
前市長麥法恩正式宣布回鍋參選舊金山市長並公布政見。（美聯社）
前市長麥法恩正式宣布回鍋參選舊金山市長並公布政見。（美聯社）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山前市長麥法恩（Mark Farrell）將在11月正式與舊金山現任市長布里德（London Breed）競爭。麥法恩於周二（13日）公布了政策建議，試圖將自己與布里德和其他兩位高調候選人區分開來。

這位49歲的風險投資家希望更換警察局長，建立一個新的全天候收容中心，為遊民提供庇護和服務，並重新開放市場街（Market Street）所有路段，方便人們前往陷入困境的市中心。

他還呼籲對犯罪採取零容忍政策，並承諾在上任第一年內清除所有大型遊民營地。其他提案還涉及如何幫助吸毒成癮者、處理街頭垃圾以及在人手短缺的情況下僱傭更多警察。

繼議員安世輝（Ahsha Safaí）和非營利組織創始人羅瑞德（Daniel Lurie）之後，麥法恩成為布里德第三位引人注目的挑戰者。與前兩位一樣，麥法恩同意布里德的許多溫和觀點，包括她希望增加對執法部門的支持，以應對露天毒品交易和財產犯罪等日益嚴重的公共安全問題。

13日上午，麥法恩談及自己的競選活動時，大談他作為前議員和代理市長的多年經驗，以及他的商業經驗，同時一再將矛頭指向布里德。

但麥法恩還需要做一些迎頭趕上的工作，因為他的對手已經籌集資金和開展競選活動數月之久。截至去年年底，布里德已經籌集了大約65萬7000元支持她連任；Levi Strauss家族的繼承人羅瑞德在短短三個月內籌集了近51萬9000元，他參選所獲得的捐款包括他的億萬富翁母親提供的 100 萬元捐款。安世輝的競選團隊去年籌得約33萬3200元。

為了應對市中心的趨勢，麥法恩認為，市政府應將在田德隆（Tenderloin）以及中市場（Mid-Market）地區產生的銷售稅用於這些社區的公共安全服務。他還希望再次允許私家車在市中心的市場街上行駛。他對布里德處理市中心的工作提出了批評，拒絕接受舊金山在COVID之後無法實現經濟復甦的觀點。

但迄今為止，市長競選候選人主要圍繞公共安全提出建議。麥法恩仍將把聘請新的警察局長作為首要任務，稱需要一個能夠領導舊金山警察局改革的人。他表示支持布里德的提案E（Proposition E），但認為這「並非靈丹妙藥」，在警察人員配備水平大幅提高之前，它對公共安全的影響「微乎其微」。

舊金山 遊民 投資

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