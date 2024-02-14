第16選區國會議員選舉 民調：33.8%未決定投誰

有三分之一的矽谷選民還沒決定要把票投給哪位國會16區議員候選人。左為羅達倫。右上史密提恩。右下李卡多。(本報檔案照)

加州第16國會選區20年來第一次有競爭性競選，而且有很多有份量的人參選，根據「聖荷西 聚光燈」(San Jose Spotlight)剛發布的民調 ，有三分之一的矽谷選民還沒決定要把票投給哪位候選人。

聖荷西聚光燈指出，有許多選舉民調是利益團體做的，有些是候選人自己出資做的，這樣的民調難免偏頗，於是該社自行做了社史上第一次的獨立民調。該社從1月11日至28日，給400名第16選區的選民進行調查。由於這已經有至少兩個星期的時差，政壇專家表示現在的情況可能已有不同。

這個國會眾議員 的席位，是因為政壇長青樹艾許(Anna Eshoo)宣布退休而引發眾人角逐。民調中有大約16%的人表示想投票給聖荷西前市長李卡多(Sam Liccardo)，有大約13%想投給聖他克拉拉縣議員史密提恩(Joe Simitian)，薩拉度加(Saratoga)前市議員庫瑪(Rishi Kumar)支持率有7.5%，華裔州眾議員羅達倫(Evan Low)有7.3%。

最讓人驚訝的是，表示尚未決定投票給誰的受調者竟然占了33.8%，也就是稍微超出三分之一。因為本調查誤差在5%，所以李卡多和史密提恩算是並駕齊驅，他們兩位最可能會在初選中勝出，並在11月的大選中決選。

庫瑪和羅達倫也是並駕齊驅，因為還有這麼多選民尚未決定，他們還是有希望。政治觀察家葛斯登(Larry Gerston)指出，離初選已經不遠，卻還有這麼多選民尚未決定，一方面令人擔憂，另一方面也讓人興趣大增。

競選文宣和電視廣告是在2月初才發動的，所以那項民調還沒受到影響。如今選情進入最後階段，誰有足夠的經費多打廣告、發明信片，就比較能左右選情。到1月1日為止，李卡多募到160萬元，而且沒有投入自己的錢。陸戰隊退伍軍人狄克森(Peter Dixon)募到140萬元，但其中57萬5000元是他自己的錢。史密提恩募到110萬元，其中沒有自己的錢。

另外，受選民愛戴的政客，他們挺誰也會影響選情。矽谷地區受歡迎的國會眾議員包括艾許、羅康納(Ro Khanna)和羅芙根(Zoe Lofgren)。艾許是挺史密提恩，羅康納是挺羅達倫，但羅芙根還沒宣布挺誰。