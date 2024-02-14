Cruise無人計程車高層 聽證會首談金山10月事故

Cruise無人計程車高層主管聽證會上，首次公開談論舊金山10月事故，對該公司做出的反應感遺憾。(圖截取自電視畫面)

無人計程車Cruise公司高層主管日前首次公開談論去年10月2日發生的舊金山 無人駕駛計程車(robotaxis)交通事故，並對先前回應州監管機構的做法表示遺憾。監管機構曾聲稱Cruise企圖掩蓋事實。

加州 公共事業委員會(California Public Utilities Commission)無人駕駛計程車服務的州監管機構，日前舉行聽證會。六個月前，委員會允許Cruise在舊金山市進行擴展。

委員會與加州汽車監管局(Department of Motor Vehicles，簡稱DMV)表示，Cruise主管最初並未說明，公司一輛無人計程車在碰撞後試圖靠邊停車時，把一名婦女拖行約20呎。

事故發生於去年10月2日，一名肇事逃逸司機撞倒一名穿越馬路的行人，隨後這名行人跌落在無人駕駛Cruise計程車車道，引發事故。機器人計程車錯認撞擊位置，導致在嘗試靠邊停車時女性行人仍被壓在車下。

上個月，Cruise公開第三方律師事務所「Quinn Emanuel」報告，表示並未蓄意欺騙監管機構，但也未明確透露事件發生經過。報告指出，公司與監管機構持敵對態度，媒體加劇相互對立。公司員工向監管機構展示事故發生影片片段，包括翻車經過，但由於網路連線不佳、導致無法清楚藉由影片了解事發經過。員工選擇讓「視訊自己解說」，而非像監管機構明確描述。

Cruise表示，委員會拒絕公司出示完整影片的提議。Cruise對監管機構的回應，引起行政法官梅森(Robert M. Mason III)批評，認為提供視頻內容，並不等於敘述實際發生經過。

Cruise總裁格立登(Craig Glidden)則對法官回應表達遺憾。他表示，Cruise正在努力改正錯誤，期望解決問題，因為希望持續進步，並且為公眾帶來更安全的無人駕駛計程車服務。公司已從錯誤中汲取教訓，並承諾「Cruise承擔相關責任與問責」。

Cruise自去年交通意外事故之後，迄今仍未從事件中恢復。公司在加州仍被無限期暫停營運，並正在接受至少五個州與聯邦機構調查，其中包括加州公共事業委員會與聯邦司法部 。Cruise向委員會提出和解方案包括支付7萬5000元罰款，並承諾主動與委員會提供事故數據內容。

法官梅森將於未來60天內，向委員會成員針對相關程序，提出接受、拒絕或修改和解條款的決定。