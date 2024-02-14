我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

長島國會特殊選舉 民主黨蘇奧齊宣布勝選

Cruise無人計程車高層 聽證會首談金山10月事故

編譯組／綜合報導
Cruise無人計程車高層主管聽證會上，首次公開談論舊金山10月事故，對該公司做出的反應感遺憾。(圖截取自電視畫面)
Cruise無人計程車高層主管聽證會上，首次公開談論舊金山10月事故，對該公司做出的反應感遺憾。(圖截取自電視畫面)

無人計程車Cruise公司高層主管日前首次公開談論去年10月2日發生的舊金山無人駕駛計程車(robotaxis)交通事故，並對先前回應州監管機構的做法表示遺憾。監管機構曾聲稱Cruise企圖掩蓋事實。

加州公共事業委員會(California Public Utilities Commission)無人駕駛計程車服務的州監管機構，日前舉行聽證會。六個月前，委員會允許Cruise在舊金山市進行擴展。

委員會與加州汽車監管局(Department of Motor Vehicles，簡稱DMV)表示，Cruise主管最初並未說明，公司一輛無人計程車在碰撞後試圖靠邊停車時，把一名婦女拖行約20呎。

事故發生於去年10月2日，一名肇事逃逸司機撞倒一名穿越馬路的行人，隨後這名行人跌落在無人駕駛Cruise計程車車道，引發事故。機器人計程車錯認撞擊位置，導致在嘗試靠邊停車時女性行人仍被壓在車下。

上個月，Cruise公開第三方律師事務所「Quinn Emanuel」報告，表示並未蓄意欺騙監管機構，但也未明確透露事件發生經過。報告指出，公司與監管機構持敵對態度，媒體加劇相互對立。公司員工向監管機構展示事故發生影片片段，包括翻車經過，但由於網路連線不佳、導致無法清楚藉由影片了解事發經過。員工選擇讓「視訊自己解說」，而非像監管機構明確描述。

Cruise表示，委員會拒絕公司出示完整影片的提議。Cruise對監管機構的回應，引起行政法官梅森(Robert M. Mason III)批評，認為提供視頻內容，並不等於敘述實際發生經過。

Cruise總裁格立登(Craig Glidden)則對法官回應表達遺憾。他表示，Cruise正在努力改正錯誤，期望解決問題，因為希望持續進步，並且為公眾帶來更安全的無人駕駛計程車服務。公司已從錯誤中汲取教訓，並承諾「Cruise承擔相關責任與問責」。

Cruise自去年交通意外事故之後，迄今仍未從事件中恢復。公司在加州仍被無限期暫停營運，並正在接受至少五個州與聯邦機構調查，其中包括加州公共事業委員會與聯邦司法部。Cruise向委員會提出和解方案包括支付7萬5000元罰款，並承諾主動與委員會提供事故數據內容。

法官梅森將於未來60天內，向委員會成員針對相關程序，提出接受、拒絕或修改和解條款的決定。

加州 舊金山 司法部

上一則

東灣小學教師訓練機構 突遭學區解雇

下一則

迷幻蘑菇治療合法化 州議員提案

延伸閱讀

逮Waymo車縱火犯? 騷亂背後動機？金山警拒透露

逮Waymo車縱火犯? 騷亂背後動機？金山警拒透露
舊金山交通局2025和2026財年預算聽證會將於2月22日舉辦視訊會議 3月2日舉辦現場會議

舊金山交通局2025和2026財年預算聽證會將於2月22日舉辦視訊會議 3月2日舉辦現場會議
自駕車安全事件頻傳 加州議員促加強監管

自駕車安全事件頻傳 加州議員促加強監管
去年遊說加州政府的金額逾4.8億元 創新高

去年遊說加州政府的金額逾4.8億元 創新高
南加本周末再降雨 恐又面臨洪水威脅

南加本周末再降雨 恐又面臨洪水威脅

熱門新聞

矽谷殺妻案嫌犯陳立人頭戴頭盔現身提審。（記者葛歆睿/攝影）

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

2024-02-09 20:59
原本不打算使用法庭翻譯服務的谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，在法官建議下，後來改變主意，佩戴上同聲傳譯耳機。（記者葛歆睿／攝影）

終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭

2024-02-09 18:24
紀錄顯示陳立人目前已出院入獄。（記者徐蓓蓓╱拼圖）

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

2024-02-07 00:04
柏克萊加大校園9日晚發生槍擊，圖為警車執勤。（梁女士提供）

柏克萊加大9聲槍響 華人媽媽連夜驅車接女兒回家

2024-02-10 20:12
在家做食品製作販售，可以調控自己的時間外，也能培養自己的興趣。（記者孫愛薇／攝影）

家庭廚房╱環工女博士自宅烘焙 賣麵包圓夢

2024-02-12 01:10
谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人2月9日第六度被法庭提審，他首度現身出庭。（記者葛歆睿／攝影）

陳立人出庭面無表情 檢察官已見過于軒一家人

2024-02-10 01:19

超人氣

更多 >
2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元

2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元
全球最長壽家庭 每天吃相同午餐

全球最長壽家庭 每天吃相同午餐
殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處

殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處
紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕
全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事

全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事