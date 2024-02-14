百年煉油廠將減排 違約恐罰1.3億元

東灣列治文市的石油精煉工廠已有120年的歷史，由石油巨頭雪佛龍運營。（取自雪佛龍列治文分公司網站）

灣區 空氣品質管理局13日宣布，在與兩家石油 精煉廠的法律糾紛中取得「關鍵性勝利」。石油企業曾起訴空氣品質管理局，試圖阻止施行一項大幅減少石油設施排放的規則。根據新的協定，石油公司若違約將面臨最高達1.3億元的罰款，預計減排80%。

位於東灣列治文市的石油精煉工廠已有120年的歷史，由石油巨頭雪佛龍（Chevron）運營，與當地另一家精煉公司Martinez Refining Company（簡稱MRC）必須在2026年初達到排污的新標準。兩家公司還放棄了對排污新規的訴訟。雪佛龍若仍違反規定，必須支付包括罰款等費用，總計超過1.3億元。而MRC公司也同意加裝監控系統，以確保精煉過程受到監督。每家公司將支付50萬元，以支付空氣品質管理局一半的法律費用。

空氣品質管理局執行長費恩（Philip Fine）表示，與雪佛龍公司和MRC公司的協議標誌著該機構執行法規的決心，保護灣區飽受空氣污染的社區。

康曲柯士達市議員喬亞（John Gioia）表示，每個人無論生活在哪裡，都有權利呼吸潔淨的空氣，這就是新協議的意義所在。

灣區空氣品質管理局在2021年7月批准了新規，但在兩個月後遭到兩家石油公司的起訴。新規主要針對煉油廠流化、催化、裂化，也就是原油分解轉變為汽油產品，其過程中會有大量焦炭物質被燒掉，從而產生大量顆粒物質排放至空氣中，主要由PM2.5和PM10的顆粒物組成，可造成人體肺部、心臟和其他慢性疾病。

根據報告，雪佛龍預計減排70%，MRC公司減排80%。雪佛龍將先行支付2000萬元的罰金，以彌補過去三年違反排放規定，並承諾增加煉油廠減排的透明度。同時還將捐出至少2000萬建立社區空氣質量基金，並在之後的四年每年持續投資 350萬元，幫助受污染影響的社區改善空氣質量，資助清潔能源項目。2026年後若仍未達標，前三年的罰金為每年1700萬元，第四年為3200萬，總計8300萬元。

報告指出，減排將為灣區每年帶來數千萬元的健康效益，減少過早死亡和其他疾病的案例。

但也有官員指出，雪佛龍很難在2026的最後期限前達到減排標準。市議員喬亞表示，這只是一場戰役的勝利，這場戰爭還沒有結束。