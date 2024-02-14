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K到12年級 加州私校平均學費52萬 矽谷最貴私校每年學費近6萬

編譯廖宜怡╱綜合報導
位於矽谷的K到12年級私立「矽谷大道學校」每年學費是灣區最貴。（網路影片截圖）
位於矽谷的K到12年級私立「矽谷大道學校」每年學費是灣區最貴。（網路影片截圖）

近年來，加州家庭送子女就讀K到12年級私立學校的經濟負擔激增，學生從幼稚園一路讀到高中畢業平均學費高達52萬元。

學費成長遠超家庭收入

數據顯示，加州私校的學費從前沒有這麼費。在過去數十年裡，私校學費的成長速度遠高於家庭收入。

40年來學費飆漲243%

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）對加州獨立學校協會（California Association of Independent Schools）成員學校數據的分析，在考慮通貨膨脹因素後，這些學校的學費在過去20年裡平均每年上漲近70%，40年來更是飆漲了243%，大約是從現在幣值的約1萬1000元大增至超過3萬8000元。

這個問題在灣區尤其嚴重，因為當地送子女就讀私校的家庭比例是全加州最高。根據收集加州近4000所私校自我申報數據的「私校評論」（Private School Review），舊金山有近三分之一的K到12年級生就讀私校，為灣區最高。其他縣約介於8%到21%之間，全加州的比率則為10%。舊金山此一比率也高於紐約市的26%和西雅圖的21%。

紀事報分析數據顯示，一個家庭平均每年為一名就讀舊金山私校的子女支付約52萬元的學費。但這一數字從宗教學校平均27萬7000元到非宗教學校平均66萬6000元不等。在2023到2024學年，舊金山學費最昂貴的私校是提供9到12年級教育的舊金山灣學校（Bay School of San Francisco），每年學費為6萬1315元，K到8年級學校學費最貴的是凱薩琳德瑪柏克學校（Katherine Delmar Burke School），每年學費為4萬4702元；在南灣，學費最貴的私校是聖他克拉拉市的矽谷大道學校（Avenues Silicon Valley），提供K到12年級課程，每年學費接近6萬元。

最大成本在教職員薪水

根據獨立學校灣區招生委員會（Bay Area Directors of Admission for Independent Schools）的說法，私校最大的成本是教職員的薪水。全國獨立學校協會（National Association of Independent Schools）發言人麥戈爾（Myra McGover）表示，私校提供「精英教育」，因此他們希望吸引並留住最優秀的教職員工。

加州 舊金山 灣區

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