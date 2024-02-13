逮Waymo車縱火犯? 騷亂背後動機？金山警拒透露

上周六晚上9點，華埠的人們用煙火點燃了一輛無人駕駛的Waymo車輛。（圖片來源：KRON4）

用煙火點燃無人駕駛Waymo計程車，並不是舊金山 計畫在華埠 舉慶祝龍年農曆新年活動的一部分。

但這正是上周六晚9時，在傑克遜街一群吵鬧叛逆的人群包圍這輛自駕汽車時發生的事情。人群首先開始攻擊這輛Waymo汽車，打破車窗並向其噴塗鴉。據目擊者和社交媒體上發布的影片，有人向車內扔煙火並點燃了炸藥，隨後這輛高科技汽車起火。

這輛Waymo自駕車 被燒毀。那些人一旁歡呼雀躍，並在廢墟旁拍照留念。當時這輛車上沒有乘客。

舊金山警察局發言人12日拒絕透露，是否已查明或逮捕華埠Waymo火災任何嫌犯。 警局沒有回答KRON4電視台提出的關於這場騷亂背後可能動機的問題。

Waymo發言人表示，這輛全自駕車當時正在去接載乘客路上在傑克遜街行駛，突然一群人包圍並破壞了該汽車。

上周六晚上9點，華埠有人用煙火點燃了一輛無人駕駛的Waymo車輛。（圖片來源：KRON4）

多名目擊者表示，Waymo的導航因慶祝農曆新年而燃放的慶祝活動和煙火而變得混亂。目擊者庫爾 (Anirudh Koul) 表示，這輛無人駕駛汽車「立即被困在前面」。

另一位目擊者表示，這輛車出現在華埠慶祝活動中引發了人群不滿。 「人們只是想慶祝，你可以感受到他們的沮喪，」她告訴 KRON4。這種挫敗感最終演變成人類針對機器的破壞性行為。

庫爾說：「希望通過所有公開的攝影機畫面能夠逮捕破壞者。」

在舊金山，自動駕駛汽車曾有在節日期間發生拋錨的歷史，也稱為「變磚」（bricking）。去年夏天的Outside Lands音樂節期間，至少有六輛無人駕駛車在街道中央被堵塞。當時，無人駕駛汽車公司Cruise發言人表示，汽車停下來是因為音樂節造成的「無線連接問題」。

Cruise是通用汽車旗下的機器人計程車服務公司，去年調查人員確定其技術對公共安全構成「不合理的風險」後，加州車管局DMV吊銷了其許可證。

雖然Cruise在舊金山暫時缺席，但Waymo的無人汽車仍繼續在整個城市提供乘車服務。 Waymo十多年前作為谷歌內部的秘密計畫開始，並沒有受到DMV針對Cruise的行動的影響。