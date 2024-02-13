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四大華裔組織 號召呵護老人、對抗亞裔歧視

記者楊逸辰╱舊金山報導
安樂居、安老自助處、美亞醫療集團和華協中心等四個幫助性的華裔社區組織在慶祝春節的同時，共同舉辦以「尊老、愛老、敬老」為主題的媒體圓桌會。（記者楊逸辰╱攝影）
安樂居、安老自助處、美亞醫療集團和華協中心等四個幫助性的華裔社區組織在慶祝春節的同時，共同舉辦以「尊老、愛老、敬老」為主題的媒體圓桌會。（記者楊逸辰╱攝影）

安樂居、安老自助處、美亞醫療集團和華協中心四個幫助性的華裔社區組織在慶祝春節同時，12日共同舉辦以「尊老、愛老、敬老」（Honor, Love, Respect our Seniiors）為主題的媒體圓桌會，尊敬與呵護老人的同時號召對抗亞裔歧視。

安樂居執行長李美莉（Grace Li）、安老自助處行政總監鐘月娟（Anni Chung）、美亞醫療集團主席Joseph Woo、華協中心（CCDC）總監楊重賢（Malcolm Yeung），以及舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）一同出席當天活動。舊金山Marin醫學會醫師施雷德（Michael Schrader）致開場白。

施雷德表示，自己行醫職業生涯中發現，亞裔老年病人可能會在社會中面臨種族歧視和潛在的暴力威脅問題，這些不良因素給那些亞裔病人帶去恐懼、孤立以及抑鬱。

「我們該如何處理針對亞裔美國人的仇恨、歧視和暴力？」他得出結論是，應該站起身來對抗它們，並為受害者作證發聲，給受害者帶去慰藉，重新確認受害者的價值，讓他們知道他們並不孤單。

安樂居執行長李美莉表示，能以本次活動為老年公民們帶來值得慶祝的機會，十分榮幸，這個機會也讓安樂居能夠反思，如何真正做到對老年人的支持？如何向外界描繪出作為一名老年人能擁有的正面積極之事？如何珍視老年群體們爲大假帶來寶貴生活經驗？

她指出，為了更好地為社會中的老年群體做出宣傳，本次合作的四大組織舉辦了跨年際寫信比賽、老年群體故事廣播秀等令人期待的活動。

市議員陳詩敏表示，自己的母親就曾是安樂居管理會員註冊方面的高級專家。母親曾經對陳詩敏說：「當你有一名老者在家時，你就有了一筆財富在家了。」

她表示，老年女性們年輕時也曾作為母親、姐妹和阿姨們生活，她們有著社區人文歷史的記憶。她回憶起近20年前和如今CCDC總監、曾經的華裔老年住戶律師楊重賢初識的場景，表示當時華裔老年群體面臨的歧視和困難，比現在更加嚴重。她感謝在場的組織代表們，指出多虧了他們，老年人群的生活品質才得到進步。

李美莉表示，如今安樂居為老年人士打造安全美好生活的挑戰仍然存在，其中之一就是持續為老年人士們打造一個安全的生活環境，這是讓他們能夠獲得支持、提出需求的基礎。除此之外，安樂居的工作人力問題也是不可忽視的重要挑戰，目前的安樂居需要更多的員工和人力來為老年人群服務。隨著社區的多元化，安樂居正在尋找懂得不同語言的專業人士以及擁有不同文化背景的人員來加入到護理工作的隊伍中。

李美莉說，在這兩項挑戰的基礎上，安樂居還想要做到，能夠確保不論在安樂居設施之中還是會員自家的房屋，都能夠提供服務。目前除了舊金山外，安樂居也在聖克拉拉縣和阿拉米達縣提供服務。

安樂居執行長李美莉（中）表示，本次活動為老年公民帶來值得慶祝的機會，十分榮幸。右...
安樂居執行長李美莉（中）表示，本次活動為老年公民帶來值得慶祝的機會，十分榮幸。右為陳詩敏。（記者楊逸辰╱攝影）
舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）出席了活動。（記者楊逸辰╱攝影）
舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）出席了活動。（記者楊逸辰╱攝影）

種族歧視 亞裔 舊金山

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