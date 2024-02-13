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世報訪APAPA總部 攜手提升亞裔影響力

記者王子涵╱納巴報導
APAPA創辦人尹集成與夫人黃春芳接受表彰。（APAPA提供）
APAPA創辦人尹集成與夫人黃春芳接受表彰。（APAPA提供）

世界日報北美總管理處總經理張漢昇攜世報團隊，日前拜會位於北加州的亞太公共事務聯盟（APAPA）總部尹氏莊園，亞太公共事務聯盟創辦人尹集成、夫人黃春芳與亞太公共事務聯盟全國總裁尹立懷熱情迎接，賓主雙方討論了APAPA在龍年的主要活動安排，以及如何進一步提升亞裔社區在主流社會的參與和影響力。

尹氏莊園占地約40畝，在30年前尹氏一家購得這塊山谷土地後，便親自開始設計和規畫，耗時30年興起一座集高爾夫球場、農場、湖泊、客房、活動中心等多功能活動場所。三年前，加州的一場野火燒毀了半個莊園。尹氏一家再次逆境崛起，在原來莊園的基礎上建成規模更大、功能更加完善且具有亞裔文化傳承意義的社區活動中心。

張漢昇總經理表示，世界日報自1976年創刊以來，一直專注於服務在美的華裔社區，在紐約、洛杉磯、舊金山等主要城市都與在地華人保持緊密聯繫。世報很高興與APAPA持續合作，加強亞裔社區與主流社會的交流，幫助更多亞裔候選人參政，提升亞裔美國人的影響力。

在家族第二代成員尹立懷的帶領下，來賓參觀了尹氏莊園的全貌，並與即將參加舊金山農曆新年大巡遊的花車進行合影。

尹立懷介紹，花車是按照華裔鐵路工所參與建造的火車頭原型等比例建造，以紀念華人對美國社會發展的重要貢獻。舊金山農曆新年大巡遊將在24日在市場街舉行，屆時包括加州財務長馬世雲（Fiona Ma）、加州眾議員羅達倫（Evan Low）等重要華裔官員將登上這輛花車慶祝。

APAPA創辦人尹集成、黃春芳肯定了華人在美國主流社會上的進步。他們回憶起1948年剛剛移民美國的奮鬥史，華人在生活、工作、醫療等各個方面都受到歧視和限制。

尹集成還肯定了華文媒體的重要性，表示他們是主流社會與華裔社區溝通的重要媒介。他希望，在未來能有更多華裔面孔躋身政治舞台，為華人發聲。

尹集成和夫人表示，尹氏莊園產業不會傳給後輩，將在他們百年身後全部捐給華人亞裔，捐給非營利機構APAPA。從尹氏莊園到全美亞裔文化中心的蛻變歷程，記述著亞裔美國人的奮鬥故事和亞裔回饋美國的精神。

州長紐森出席APAPA活動。（APAPA媒體部提供）
州長紐森出席APAPA活動。（APAPA媒體部提供）
花車按照華裔鐵路工所參與建造的火車頭原型等比例建造，以紀念華人對美國社會發展的重...
花車按照華裔鐵路工所參與建造的火車頭原型等比例建造，以紀念華人對美國社會發展的重要貢獻。（記者王子涵╱攝影）
莊園被山火燒毀后，又擴建為規模更大、功能更加完善且具有亞裔文化傳承意義的社區活動...
莊園被山火燒毀后，又擴建為規模更大、功能更加完善且具有亞裔文化傳承意義的社區活動中心。（記者王子涵/攝影）
亞太公共事務聯盟創辦人尹集成（左）、夫人黃春芳（中）、世界日報北美總管理處總經理...
亞太公共事務聯盟創辦人尹集成（左）、夫人黃春芳（中）、世界日報北美總管理處總經理張漢昇（右）。（記者王子涵╱攝影）

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