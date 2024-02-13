矽谷工程師涉殺妻 案發屋清理

事件發生的獨棟屋，12日一早停駐兩間專業犯罪後清理公司車輛，人員進入屋內做整理。（受訪者提供）

轟動矽谷 的谷歌 工程師疑似殺妻案，被告人陳立人曾四度不到法院過提審。就在上周五，陳立人終於出現在法院完成提審手續後，位在聖他克拉拉市的事件發生獨棟屋，12日上午開始進駐兩間專業犯罪後清理公司，該公司的大型清掃車就停駐在案發屋的街道旁，而專業的打掃人員則在屋內做各種打掃工作。

鄰居首先注意到街道停放兩台不認識的車輛，開始留意是否有不認識的人出入事發屋，隨後就開始有工作人員進入屋內做清掃，也開啟屋內面對街道的窗戶，鄰居猜測，清潔人員並沒有經過正門口進入屋內，而是從後門進入開始做整理，因為放置在大門口的致哀花束沒有遭到移動。

由街道邊停放的車輛顯示，這次的犯罪後打掃公司分別為Steri-Clean與Aftermath。兩間公司的官方網站資料顯示，皆有提供政府警方所需的犯罪後專業清掃業務，Aftermath提供24小時的犯罪與死亡現場的生物清潔，諸如血液噴濺的清潔。

這起案件根據警方資料顯示，1月16日警員進入案發住宅，將被告陳立人拘留。然而在被告站著的正後方臥室，警官發現受害人于軒一(音譯，Xuanyi Yu)躺在地板上已經死亡，死者頭部有嚴重的鈍器傷口，地板、牆壁和臥室門的背面有大量血跡，現場警官說：「我認為陳當時穿著涼鞋，站在或蹲在於旁邊，用手不斷地打她的頭部。 」