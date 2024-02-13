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觀戰超級盃 灣區華人也瘋狂 女球迷中午就到酒吧占位

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
超級盃球賽當晚，舊金山酒吧內擠滿支持49人隊的球迷。（圖／受訪者提供）
超級盃球賽當晚，舊金山酒吧內擠滿支持49人隊的球迷。（圖／受訪者提供）

超級盃在11日晚間落幕。這場球賽因有舊金山灣區的49人隊參賽，成為全灣區最熱烈討論的新聞焦點，在灣區各地的華人以不同的方式觀賽與支持球隊，有人前往超過百人的酒吧看球賽，或是在家裡與家人朋友一起看球賽直播。

臉書「艾麗小姐的玩耍日記」粉絲團團長廖嘉怡（Cherry）一家人是49人隊的死忠支持球迷，先生王傑夫（Jeff）更是從小就看球隊比賽。由於自己對這場超級盃對決極為慎重，王傑夫不希望看球賽時受到打擾，決定在家觀看球賽直播，沒有邀請任何的家人朋友，才能全程專注在球賽的進行上。

廖嘉怡全家在去年聖誕節時穿上49人隊的支持服裝，展現球隊的熱情。（圖／受訪者提供...
廖嘉怡全家在去年聖誕節時穿上49人隊的支持服裝，展現球隊的熱情。（圖／受訪者提供）

球賽最後在延長賽時惜敗給酋長隊，全家都難掩失落的情緒，王傑夫甚至需要出門散步20分鐘緩解心情。而貼心的女兒艾麗畫了一張為49人隊加油卡片送給爸爸，卡片上有為49人隊加油，下次繼續加油的文字，展現體貼的一面。

王傑夫表示，看到女兒親手畫的加油卡片感到很窩心。這是一場很棒的比賽，雖然在最後的延長賽輸了很不甘心。上一次49人隊贏得超級盃是在自己10歲的時候，實在很希望能再看到一次贏得超級盃的49人隊，但對他而言，與女兒艾麗一起經歷看球賽的時刻，是一個很棒很享受的過程。

廖嘉怡的女兒艾麗在球賽失利後，畫了一張49人隊加油卡安慰爸爸。（圖／受訪者提供）
廖嘉怡的女兒艾麗在球賽失利後，畫了一張49人隊加油卡安慰爸爸。（圖／受訪者提供）

居住在南灣的史小姐，在11日中午就前往舊金山市區酒吧占位，準備觀看傍晚的球賽。她表示，前往酒吧看球賽主因是想感受人群看球賽的氣氛。49人隊是舊金山的球隊，酒吧現場都是一面倒的支持49人，看球賽都非常的投入，希望支持的球賽可以勝出。

在舊金山街道上，隨處可見小販在販售49人隊的紀念品，整個城市瀰漫球隊攻頂超級盃冠軍賽的氣息，史小姐前往的Golden Gate Tap Room酒吧，在超級盃11日當晚，店內擠滿超過500位球迷在酒吧內觀賽，熱烈的加油支持聲震耳欲聾，在男友為酋長隊球員的泰勒絲（Taylor Swift）出現在轉播畫面時，還出現倒噓的聲音。

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