中華總商會華埠慶春節 布里德、張建敏參加

活動群衆隨著一條表演人員舞起的巨龍展開遊行。（記者楊逸辰/攝影）

2月10日是農曆新年的大年初一，舊金山 中華總商會（Chinese Chamber of Commerce）在華埠 花園角廣場（Portsmouth Square）舉辦春節慶祝活動，舊金山市長布里德、中國駐舊金山領事館總領事張建敏、舊金山市議會成員包括陳詩敏、佩斯金、安世煇等人，以及加州參議員威善高、舊金山警察局長史考特等政要參加，華協中心總監楊重賢（Malcolm Yeung）等華人社區代表主持活動。

現場春節氣氛濃厚，人頭湧動，大批華裔 民眾前來感受農曆新年氛圍。象徵中華春節文化的紅色燈籠隨處可見，亦有鞭炮、財神等春節文化標誌遍布在周圍。慶祝活動由一段經典特色的舞獅表演開啓，鑼鼓聲與華埠周圍的炮竹聲互相呼應，來賓致詞後，群眾便跟著一條表演人員舞起的「巨龍」展開遊行。

布里德表示，華裔春節已啟動，「今年是農曆龍年，龍年代表著進展和進步，尤其是舊金山這座城市造就的進展與它蘊含的勇氣。」她説，市府十分期待一個繁榮的農曆新年，更具意義的是，舊金山華埠是全美國歷史上「第一個華埠」，且舊金山早在45年前便與中國上海結成姐妹市。

舊金山市長布里德說，龍年代表著進展和進步，舊金山這座城市造就的進展與它蘊含的勇氣。（記者楊逸辰/攝影）

布里德表示，慶祝春節的同時，也呼籲大家支持華埠各個小企業，同時也感謝各執法單位為維護街道安全所作出的貢獻。

張建敏表示，舊金山是歷史上第一批與中國正式開通航班的美國城市之一，疫情結束但影響未退的當下，他希望將來能有更多中國與加州的直航航班實現。張建敏指出，不久前的APEC會議上，中美兩國元首進行會面，展開會議、達成許多共識，他希望能透過更多往來，讓中美兩國更加親近。

中國舊金山領事館總領事張建敏參加活動。（記者楊逸辰/攝影）

張建敏補充說明，他邀請美國各行各業的人們來中國旅行，「如果你們的簽證遇到麻煩，請來找我。」

二月是充滿節日的月份，人們同時慶祝非裔歷史月和華裔農曆春節，11日將展開超級盃賽事，下周還會慶祝情人節。布里德表示，她對這些節日都十分期待。