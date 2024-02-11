市長話金山／農曆新年維安 華埠增派巡邏警員

市長布里德參與華埠農曆新年活動。（市長布里德辦公室提供）

親愛的讀者們：

新年快樂！

隨著龍年的到來，龍所象徵的力量和進步將賦予我們動力和能量，繼續讓我們為舊金山 所做的工作中取得進展。願這吉祥的一年為我們帶來繁榮、好運和團結。

市長布里德參與華埠農曆新年活動。（市長布里德辦公室提供）

這對舊金山和華埠 來說也是一個重要的時刻。因此，我們一同確保市內的農曆新年乾淨、安全和繁華，讓居民、遊客和小商業受惠。

舊金山警察局已經在華埠增派額外的巡邏警員，確保居民和遊客春節時期的安全。當局還增加了巡邏警員和退休的警察擔任社區大使，周末將增加更多人手。警員還計畫在公眾活動中宣傳和派發預防祈福黨詐騙的教育傳單。

派遣便衣探員 阻嚇零售盜竊

警方農曆新年的公共安全策略包括派遣便衣探員，專注於汽車爆竊和有組織零售盜竊，以阻嚇和逮捕潛在的罪犯。局方將繼續與地區檢察官辦公室緊密合作，確保在社區犯法並對別人造成傷害的人負責。

公務局人員已經開展了年度的農曆新年清潔和美化行動，突顯華埠的歷史之美，包括對Bush和力板街的牌坊進行高壓清洗，蒸汽清洗行人道和街巷，清理垃圾和擦去塗鴉。

此外，工人們為力板街上龍燈柱重新添上油漆，為重要的百老匯隧道進行年度清潔。

經濟和勞動力發展辦公室與美化華埠行動協會合作，組織了一個特別計畫，允許社區商家在繁忙的農曆新年季節將其商品陳列擴展到人行道上。我們還通過了法案，免除參與和合資格商家的許可證費用。

新年遊行當天 Muni巴士免費

舊金山市交通局將在農曆新年遊行當天提供免費的Muni巴士服務，不包括纜車。 交通局鼓勵公眾在節慶期間利用公共交通。華埠花園角停車場在2月期間提供兩小時免費停車，以惠及那些開車前來購物、用餐和參予活動的人士。

市長布里德參與華埠農曆新年活動。（市長布里德辦公室提供）

感謝中國總商會，舉世聞名的農曆新年遊行將於2月24日舉行。我亦誠邀您參加我在2月21日下午5時30分在市政廳舉行的農曆新年慶典。

讓我們用堅強的精神來迎接更美好、更光明的未來。我希望您能與朋友、家人和鄰居一起共渡佳節。

祝您安全、健康和繁榮的新年。恭喜發財！

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敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德