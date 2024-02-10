遠離金光黨 華人「4做4不做」 切記勿將金錢珠寶交給陌生人

安老自助處行政總監鍾月娟說，提醒華人社區，小心金光黨祈福騙局，注意「四做四不做」。（記者劉先進／攝影）

安老自助處行政總監鍾月娟（Anni Chung）說，華人 社區千萬要小心金光黨祈福騙局，尤其是高齡長者，務必注意到「四做四不做」原則。

鍾月娟說，建議華裔 民眾現在開始致電至少十位長者，包括親戚、鄰居和朋友，除了拜年外，也提醒他們舊金山 最新發生的祈福騙局，並建議長者注意四件不做的事情：第一，不在街上與陌生人交談；第二，不與陌生人分享個人資訊；第三，現金和珠寶不需要祝福，任何向您索取金錢和珠寶的人都是騙子；第四，不要參與並立即離開，打電話叫警察。她說，最重要的就是千萬不要將金錢和珠寶交給陌生人，遇到問題要先找家人尋求幫助。

至於四件該做的事情分別是：「盡可能與其他人一起出門」；若有陌生人自稱醫師或僧侶，宣傳可用錢治癒家人，這些都是騙子，「立刻轉身離開他們」；如果害怕陌生人攻擊行為，「立即走進商店尋求協助，並致電911」，最後一項就是「向警方舉報這些犯罪行為」。

鍾月娟說，目前對於受害者來說，報案有兩大難度，一方面有語言障礙，一方面長者覺得被騙很丟臉，不願說出事實。她說，若有華裔發現父母被騙，子女千萬不要埋怨，要耐心聽父母說的內容，並鼓勵他們報警，若子女開罵，父母再也不說出實情，也不利於警方逮捕嫌犯，作為非營利機構，她也鼓勵警方能減少報案程序和流程，才能讓更多華裔長者受害人願意報案。