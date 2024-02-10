我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

美德領袖白宮會談 重申援助烏克蘭抗俄的重要性

遠離金光黨 華人「4做4不做」 切記勿將金錢珠寶交給陌生人

記者劉先進／舊金山報導
安老自助處行政總監鍾月娟說，提醒華人社區，小心金光黨祈福騙局，注意「四做四不做」。（記者劉先進／攝影）
安老自助處行政總監鍾月娟說，提醒華人社區，小心金光黨祈福騙局，注意「四做四不做」。（記者劉先進／攝影）

安老自助處行政總監鍾月娟（Anni Chung）說，華人社區千萬要小心金光黨祈福騙局，尤其是高齡長者，務必注意到「四做四不做」原則。

鍾月娟說，建議華裔民眾現在開始致電至少十位長者，包括親戚、鄰居和朋友，除了拜年外，也提醒他們舊金山最新發生的祈福騙局，並建議長者注意四件不做的事情：第一，不在街上與陌生人交談；第二，不與陌生人分享個人資訊；第三，現金和珠寶不需要祝福，任何向您索取金錢和珠寶的人都是騙子；第四，不要參與並立即離開，打電話叫警察。她說，最重要的就是千萬不要將金錢和珠寶交給陌生人，遇到問題要先找家人尋求幫助。

至於四件該做的事情分別是：「盡可能與其他人一起出門」；若有陌生人自稱醫師或僧侶，宣傳可用錢治癒家人，這些都是騙子，「立刻轉身離開他們」；如果害怕陌生人攻擊行為，「立即走進商店尋求協助，並致電911」，最後一項就是「向警方舉報這些犯罪行為」。

鍾月娟說，目前對於受害者來說，報案有兩大難度，一方面有語言障礙，一方面長者覺得被騙很丟臉，不願說出事實。她說，若有華裔發現父母被騙，子女千萬不要埋怨，要耐心聽父母說的內容，並鼓勵他們報警，若子女開罵，父母再也不說出實情，也不利於警方逮捕嫌犯，作為非營利機構，她也鼓勵警方能減少報案程序和流程，才能讓更多華裔長者受害人願意報案。

華裔 舊金山 華人

上一則

網紅追蹤泰勒絲航班被警告 辯稱即使自己不追蹤 別人也會做

下一則

金光黨現身 金山2華婦陷假祈福真掉包財物 被騙數十萬

延伸閱讀

時隔5年 「金光黨」捲土重來 金山2華人被騙數十萬

時隔5年 「金光黨」捲土重來 金山2華人被騙數十萬
中國經濟復甦慢 在中外企前景黯淡

中國經濟復甦慢 在中外企前景黯淡
股市樓市靠不住 農曆年關前中國民眾買黃金保值

股市樓市靠不住 農曆年關前中國民眾買黃金保值
雙木拍賣行 中國新年及情人節拍賣會

雙木拍賣行 中國新年及情人節拍賣會
嬌蘭蜂印瓶 祥龍飛天 珠寶與香氛華麗結合

嬌蘭蜂印瓶 祥龍飛天 珠寶與香氛華麗結合

熱門新聞

矽谷的谷歌華人工程師陳立人涉嫌家暴殺害妻子于軒一案震驚華人社區。（翻攝自領英）

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

2024-02-03 18:33
美超微創始人兼執行長梁見後自從躋身億萬富翁（Billionaire）後，首度公開參加大型活動。（記者葛歆睿／攝影）

AI巨頭之一美超微股價飆漲 CEO梁見後現身引發熱潮

2024-02-04 03:02
原本不打算使用法庭翻譯服務的谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，在法官建議下，後來改變主意，佩戴上同聲傳譯耳機。（記者葛歆睿／攝影）

終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭

2024-02-09 18:24
矽谷殺妻案嫌犯陳立人頭戴頭盔現身提審。（記者葛歆睿/攝影）

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

2024-02-09 20:59
紀錄顯示陳立人目前已出院入獄。（記者徐蓓蓓╱拼圖）

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

2024-02-07 00:04
Google首席執行長皮伽在備忘錄中表示，預計還會有更多的裁員，但不會像去年那麼多。該科技巨頭到3月底的員工遣散費已達30億元。（美聯社）

Google持續裁員 遣散費已近30億元

2024-02-04 19:22

超人氣

更多 >
劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜
終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭

終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭
谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？
拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反
美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些

美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些