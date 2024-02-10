網紅追蹤泰勒絲航班被警告 辯稱即使自己不追蹤 別人也會做

本屆超級盃 (Superbowl)在灣區掀起狂熱，首先，舊金山49人隊是爭冠軍的兩支球隊之一，紅透半邊天的泰勒絲 (Taylor Swift)要從東京火速趕回美國觀戰是第二個原因。佛州一名網紅提供的泰勒絲專機即時追蹤，被泰勒斯的律師發信警告。但網紅回應，他的追蹤主要都是粉絲在看，不是想刺殺或傷害名人的歹徒，即使他不追蹤，別人也會做。

泰勒絲事先已要求大家不要追查她的行蹤，但她的男友凱爾西(Travis Kelce)是即將與49人隊爭鋒的酋長隊(Chiefs)的明星球員，她在東京四場音樂會的最後一晚結束後，會馬上跳上專機直奔賭城，她是否能及時趕上球賽的開場，引起許多球迷與樂迷的關注。

泰勒斯搭乘的達梭獵鷹900(Dassault Falcon-900)商務噴射機，最終行程已獲批准，絲粉(Swifties)可以在飛航雷達24(FlightRadar24)和噴射機間諜(JetSpy)以及幾個社群媒體 上追蹤泰勒絲航班的即時位置。

21歲佛州大學生斯威尼(Jack Sweeney)是追蹤名人航班的專家，他用公共飛航資料庫的資訊，在社群媒體上追蹤馬斯克(Elon Musk)、貝佐斯(Jeff Bezos)、金卡達夏(Kim Kardashian)、札克柏格(Mark Zuckerberg)和凱莉詹納(Kylie Jenner)等人已創出名聲，這次他將為絲粉們追蹤他們的偶像。

維納伯律師事務所(Venable LLP)是泰勒絲的法律事務代理人，他們在12月22日發函警告斯威尼必須停止追蹤泰勒絲，否則將與他在法庭見面。這封信裡說：「追蹤航班對你而言或許是一種遊戲，或者是一種搏取名利的工具，但對我們的客戶而言，卻是生死攸關的要事。」

斯威尼辯解說，他的追蹤主要都是粉絲在看，而不是想要刺殺或傷害名人的歹徒，更何況以泰勒絲在這次超級盃中引發的興趣，即使他不追蹤，別的人也會做。

因律師所表達的憂慮，主要的社群媒體，包括臉書、X和Instagram已經暫停斯威尼的帳戶，但在較新的平台上仍然會繼續追蹤，包括BlueSky和Mastodon。