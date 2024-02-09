謝安宜中文媒體圓桌會 提醒華裔節日防祈福騙局

地檢長谢安宜提醒華裔社區在節日期間要保持警惕，提防如祈福、淨化等騙局，保護好個人財產，與家人共同迎接龍年。（記者王子涵╱攝影）

農曆新年前夕，舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）8日邀請金山中文媒體召開圓桌會，提醒華裔社區在節日期間要保持警惕，提防如祈福、淨化等騙局，保護好個人財產，與家人共同迎接龍年。

謝安宜表示，祈福騙局在節日期間高發，地檢處已經與多個社區組織發起宣傳活動。祈福騙局本質上是結合了誘餌和調包的詐騙手法，主要針對單語種的華人 女性。地檢處中文倡導員朱瑞良大量走訪得知，詐騙者利用華人長者對健康問題的擔憂，提出進行「淨化」或「祈福」儀式，讓受害者擺脫厄運。在此過程中要求對現金或貴重物品進行「祈福」，受害者的貴重物品在此期間就被調包。

根據安老自助處行政總監鍾月娟，該類騙局在過去已經累計騙走數百萬元的財產，對長者社區造成很大傷害：「針對長者的祈福騙局又捲土重來，過去有60多名長者受騙，失去了畢生的積蓄和辛苦錢。」

謝安宜強調，起訴祈福騙局十分有挑戰性，教育和預防是重點。詐騙者並非形同窮凶極惡的暴力罪犯，給人的感覺甚至是親和的，選擇的目標也常常是陌生人，所以受害者如果意識到自己被騙，要回憶起詐騙者的外貌特徵，如性別、頭髮顏色、年齡或電話號碼等，第一時間報警，以幫助警方抓捕詐騙者。

她表示，騙局的設計十分複雜，契合當下的節日氣氛，挑選特定的弱勢人群。在過去類似的案件中，曾有兩起成功起訴，但也有一起敗訴。

在社區外展方面，地檢處加大了對雙語社區的服務。謝安宜重建了社區顧問委員會。該委員會曾在前地檢長賈斯康（George Gascon）建立。委員會下設亞裔 顧問委員會，大多由華人組成，以幫助華裔社區與地檢處的溝通。另外，地檢處還將日常的新聞稿件翻譯為中文，通過社區合作夥伴分發給社區居民，及時匯報地檢處的工作內容，消除居民的疑惑和誤解。

在回答本報記者對於去年一整年的工作評價時，謝安宜稱工作尚未成功。在與華埠社區尤其是長者的溝通中，她們仍未從疫情 和亞裔仇視的創傷中恢復過來，長者仍然感受到不安全，「這意味著我的工作還沒有結束，地檢處會繼續幫助社區起訴罪犯，幫助受害者恢復接受治療。」

衡量檢方成果的一大重要指標便是定罪率，過去的一年舊金山的定罪率終於遏止住連續8年的下降，由37%上升至43%。謝安宜也在積極聘用優秀的檢察官，以填補疫情後人力不足的劣勢。