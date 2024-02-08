中領館總領事張建敏談美中直航 積極推動增班

中國駐美國舊金山領事館總領事張建敏（左二）與其夫人和華埠僑社岡州總會館人員合影。（記者楊逸辰╱攝影）

中國駐舊金山 總領事館總領事張建敏與其夫人7日訪問華埠 僑社岡州總會館，並接受了本報採訪，談及美中關係近況、僑胞和僑社可以做什麼來促進美中關係、美中航班恢復等問題。

就美中航班恢復的問題，張建敏表示，航班問題一直是領事館關心的事情。「疫情 三年斷了航，斷了線，大家回家之路變得非常的艱難，票價也很貴。所以疫情以後，我們一直是把航班的恢復、推動直航的增加作為工作重點。」

他指出，去年美中兩國元首會晤的時候，領導人之間也就這個問題進行了討論，並認為要大力推動直航的增加。

張建敏説，目前來看已經恢復到了每周七十幾班航班，但是和疫情前每周三百多班航班比起來還有不小的差距。雙方有關部門也一直在商量，應該説以後一定會增加。

他強調，航班恢復從技術方面來講有時候比想像得要慢，因為疫情的時候一些航空公司對運力也做了調整，現在如果要恢復，需要重新配備機組、地面服務支持的力量。還有些人員需要培訓，航班的時間表、航權等都需要各個航空公司之間進行業務方面的商討。

張建敏總結，中領館願意更加積極地努力推動中美之間的直航，能夠以更快的速度恢復到以前的水平。「為兩國人民之間的交往創造更有利的條件，我們責無旁貸。」。

對於美中關係近況，張建敏表示，兩國元首去年APEC峰會一起開會，在會議之前也在舊金山舉行元首會晤。這次會晤非常成功，應該説帶來了雙邊關係正面積極的勢頭，兩國元首也就美中關係中的一些重大問題達成了重要共識。

張建敏回憶，中方提出希望雙方能夠相向而行，做到相互尊重，和平相處，合作共贏。他認為，現在最重要的就是要使雙方團結協作，使更好地落實兩國元首達成的重要共識。特別是習近平主席講的，要共同樹立正確的認知，共同履行大國責任，共同有效地管控分歧，共同推進互利合作，共同促進人文交流。

「所以要做的事情會有很多，我們也期待著通過雙方的共同努力，中美關係能夠繼續沿著穩定、健康和持續的軌道向前發展。」。

談到僑胞和僑社可以做什麼來促進美中關係，增進美國社會對中國的瞭解，張建敏表示，僑胞在此地打拼多年。作為龍的傳人，他們也是心繫故土，心繫祖籍國的發展，他們也熟悉中國的文化。所以在增進兩國人民的相互瞭解、增進各領域的合作方面，他們可以起到橋梁的作用。能夠幫助消除一些分歧，促進一些合作。

「中美關係事關重大，每一個人都是利益攸關方，在這樣的情況下，我覺得即便從他們自身、從爲自己爭取一個非常穩定的、可預見的、友善的環境來講，他們也可以發揮作用為自己的生存發展、學習事業爭取一個好的環境。」

張建敏指出，歷史上1882年美國出現了排華法案，很多僑界維護權益的事情也都是靠自己爭取而來，無論是打官司還是發聲。特別是疫情時期，當地出現過少數族裔歧視問題。特別是在中美關係出現困難的時候，反華仇亞的現象依然存在。美國的一些政客還提出了「中國行動方案」（China Initiative），給一些華人扣上莫須有的罪名，無端地進行猜疑，破壞了僑界的生存環境。

他表示，僑胞能爲自己權益做的事情還是有不少。