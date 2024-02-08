張建敏訪岡州總會館 盼多互動團結

岡州總會舘成員與張建敏夫婦合影。（記者楊逸辰/攝影）

中國駐舊金山 總領事館總領事張建敏與夫人7日訪問華埠 僑社岡州總會舘。鄒永紅副總領事陪同。

岡州總會舘是張建敏本次走訪的五個華裔 僑社之一。岡州會館前身爲岡州古廟，成立于1849年（清咸豐初年），爲美洲華僑團體的先鋒，亦爲美國最早設立的一座廟堂。

新任主席岡州總會舘主席張逢濯迎接張建敏夫婦。他表示，今年是他擔任岡州總會館主席第一年，張建敏總領事夫婦的到來，是他上任以來的第一喜訊。「我萬分感謝張總領事對我館的無限厚愛和親切關懷。張總領事的拜訪是會館的榮耀和光彩，更是在座各位顧問和理事的驕傲和自豪。」

張逢濯指出，張建敏的拜訪對於會館將來的發展十五和前途起了極大的鼓舞作用，毫無疑問充滿了正能量。他介紹，岡州總會館在華埠已有170年歷史，是舊金山七大會館之一。會館的最初宗旨是「團結鄉親、鞏護邑僑」。自2017年起年年挂五星紅旗，明顯鮮明地表達會館熱愛祖國、關愛家鄉的情懷。

張建敏表示，總領事館到訪岡州總會舘，是領事館團隊也在獲得正能量。「總會舘歷史悠久，做了很多維護我們僑胞的權益，促進祖國的統一、祖籍國發展的事情。」

張建敏提出，岡州總會舘在大是大非的原則面前，都是堅定地站在維護國家的一面，站在歷史的正確面。龍年新年即將到來，他向岡州總會館拜年，祝願所有人在龍年能夠身體健康，闔家辛福，萬事如意，也祝願岡州總會舘更上一層樓。