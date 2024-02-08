屋崙華促會新社區大使上任1周 積極行動

屋崙華促會的新社區大使團隊，已走馬上任一周。（莊錦鎮供圖）

屋崙 華促會（OCIC）理事會主席莊錦鎮（Stewart Chen）7日表示，華促會聘請的新社區大使團隊已經走馬上任一周。最近暴風雨大，已經多次清理跌落的樹葉，運送兩車樹枝。

根據與屋崙市政府簽訂的合同，屋崙華促會是公益性非營利地區管理公司，代表華埠 業主支出華埠社區互惠區（Community Benefits District，簡稱CBD）的物業評估費收入。 近兩年來一直在華埠提供清潔、保安和市場營銷等服務。

連日來，記者在華埠走訪，數次看到了身穿華促會制服的員工，並有印刷華促會標誌的車輛在街道上行駛，清理暴雨風刮下來的樹枝。

莊錦鎮表示，華促會此前和非營利機構家橋驛社（Family Bridges）合作，聘用一些社區大使在華埠負責清理等工作。雙方合作愉快。但對於工作範圍等方面的理解有所不同。比如，原有的社區大使，工作時間是從凌晨4時到下午2時，很早就開始在華埠清洗街道，和華埠作業時間並不完全吻合。華促會也在要求社區大使定期匯報日程。去年年底，華促會執行總監希望繼續續約。但家橋驛社出於種種考慮決定終止合作。華促會希望延長一個月到今年1月，以便有時間招聘選用新的社區大使。

莊錦鎮說，考慮到有公司在屋崙市中心進行互惠區的管理工作，所以決定聘用該團隊擔任新的社區大使。新團隊總共五個員工，一周七天工作，每天工作的人數為三到五個，工作的範圍是，清洗街道和馬路，撿拾一些垃圾，如果有遊民 在華埠流浪，也會過去交談，看能否提供一些幫助，找到相應遊民資源。員工配備了翻譯機，可以和講中文的市民進行溝通。

屋崙華促會車輛，在華埠清理暴風雨打落的樹枝。（記者劉先進╱攝影）

最近一周暴風雨頗大，新團隊工作頗為專業。他看到9街附近有樹枝跌落到地上，還沒來得及致電，華促會車輛就趕到現場處理，響應快速。這幾天，團隊清理了整整兩車樹葉垃圾。莊錦鎮也希望提醒華埠民眾，不要亂扔垃圾，準確將垃圾分類。否則當天清理了垃圾，第二天還有人亂扔，影響華埠整潔的營商環境。

莊錦鎮說，華促會的工作時間是上午9時到下午6時。市民有需求的可以致電510-833-1467。如果是在工作時間之外電話，也會錄音，華促會員工會在次日處理。華促會也希望招聘會說中文的雙語人才，擔任項目經理，年薪7萬5000元到8萬5000元。主要是管理社區大使，負責華埠民眾的意見和反饋。有意者可登錄網址申請該職位。

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