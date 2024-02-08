律師發信警告 金山學區須改理事選舉方式 恐耗數百萬

舊金山聯合學區的七名教委。 (學區官網)

2002年通過的「加州 選舉權利法案」(California Voting Rights Act，CVRA），原意是促進少數族裔選舉權益，但有些律師用這項法規給學區 和社區學院「找碴」。有時候他們只要寫一封信就可以得到4萬元之多。舊金山 學區20多年來沒有中彈，但最近一名律師找上門，學區可能要耗費數百萬元做律師要求的改變。

舊金山紀事報在12月刊出研究調查報告，一小群律師根據CVRA在加州各地向許多學區和社區學院提出訴訟，過去十年來至少賺了1500多萬元。該法條文給律師相當高的回報，好讓他們願意去調查、提告。紀事報的結論是：是否真的促進了少數族裔的權益，結果可能只是利弊參半，但確實造成了許多非該法所預期的後果。

舊金山學區有七名教委，經由全市性選舉(city-wide election)選出。由於舊金山一向是族裔多元化社會，教委會上少數族裔居多，可能因此沒被這些律師找碴。

日前核桃溪市律師拉佛蒂(Scott Rafferty)透露，他已經給舊金山聯合學區理事會和舊金山市立大學校董事會發信，聲稱如果不在今年11月之前改變理事的選舉方式，將會提出訴訟。

過去舊金山的教委會都是全市性選舉選出的，拉佛蒂的信中要求改為先要分區，然後各區的選民選出一名教委。舊金山市大校董事會主席王兆倫(Alan Wong)表示，理事會正在與律師商議，探討有哪些選擇，然後決定下一個步驟是什麼。

教委會上個月開會時討論此事，必須在2月17日之前回覆拉佛蒂。學區目前傾向於改為分區選舉，如果確實要這麼做，必須在接到拉佛蒂的信的135天內核准七個選區的畫分方式，並且要在7月3日之前把選區畫分地圖呈繳給舊金山選務處。