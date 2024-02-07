世報矽谷科技營結業典禮 頒學習成果獎

矽谷科技營結業典禮於6日下午在聖馬刁假日酒店舉行。（記者葛歆睿╱攝影）

舊金山世界日報 與台灣聯合報系有行旅聯合舉辦的矽谷 科技營結業典禮，於6日下午在聖馬刁假日酒店舉行。世界日報北美總管理處總經理張漢昇和Mindsall創辦人兼執行長朱立民，共同為成員們頒發了科技營的結業證書、腦波課程結業證書，以及學習成果獎。

張漢昇專程從紐約趕來參加科技營的結業式。他在致詞時表示，舊金山是全世界科技發展最尖端、最先進的地方。因此世界日報與台灣聯合報系有行旅籌組營隊，讓大家實地到這個地方來感受科技最前沿和創意最發達的地區。

「讀萬卷書，行萬里路。書讀得很好，但實際親身體驗，會有不一樣的效果，會有不一樣的收穫。」他說，各位同學的成果發表顯示這次大家有豐富的收穫，令人感到欣慰。

朱立民表示，科技營學員在小小年紀就可以來到世界科技發展最前沿的地方，探索新的知識，豐富自己，非常大的成就，比前幾代人跨出第一步的時間要更早、動作要更大，並提醒科技營成員要感謝家人為他們創造條件。

張漢昇還為各團隊頒發了成果展示獎，包括最佳展望獎、最佳創意獎、最佳執行獎、最佳團隊獎、以及最佳人氣獎。吳杰儒則因為在營隊期間領英Linkdin好友增加人數最多，獲得了最佳人脈獎。

本次矽谷科技營成員大多是第一次來到美國，他們回顧這短短的十多天，有人感嘆美國與台灣文化差異，喜愛這裡自由的學習與工作環境。有人表示，說了幾天英語自信得到很大的提升，消除了對留學的疑慮。還有人對矽谷科技公司的環保節能主張和行動印象深刻並產生興趣，認為或許可以成為今後學習研究的方向。