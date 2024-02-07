世報矽谷科技營結業典禮 頒學習成果獎
舊金山世界日報與台灣聯合報系有行旅聯合舉辦的矽谷科技營結業典禮，於6日下午在聖馬刁假日酒店舉行。世界日報北美總管理處總經理張漢昇和Mindsall創辦人兼執行長朱立民，共同為成員們頒發了科技營的結業證書、腦波課程結業證書，以及學習成果獎。
張漢昇專程從紐約趕來參加科技營的結業式。他在致詞時表示，舊金山是全世界科技發展最尖端、最先進的地方。因此世界日報與台灣聯合報系有行旅籌組營隊，讓大家實地到這個地方來感受科技最前沿和創意最發達的地區。
「讀萬卷書，行萬里路。書讀得很好，但實際親身體驗，會有不一樣的效果，會有不一樣的收穫。」他說，各位同學的成果發表顯示這次大家有豐富的收穫，令人感到欣慰。
朱立民表示，科技營學員在小小年紀就可以來到世界科技發展最前沿的地方，探索新的知識，豐富自己，非常大的成就，比前幾代人跨出第一步的時間要更早、動作要更大，並提醒科技營成員要感謝家人為他們創造條件。
張漢昇還為各團隊頒發了成果展示獎，包括最佳展望獎、最佳創意獎、最佳執行獎、最佳團隊獎、以及最佳人氣獎。吳杰儒則因為在營隊期間領英Linkdin好友增加人數最多，獲得了最佳人脈獎。
本次矽谷科技營成員大多是第一次來到美國，他們回顧這短短的十多天，有人感嘆美國與台灣文化差異，喜愛這裡自由的學習與工作環境。有人表示，說了幾天英語自信得到很大的提升，消除了對留學的疑慮。還有人對矽谷科技公司的環保節能主張和行動印象深刻並產生興趣，認為或許可以成為今後學習研究的方向。
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