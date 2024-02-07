超級盃／49人批賭城訓練場地草皮過軟 有失公平

49人超級盃隊服照，首發四分衛勃迪的表現至關重要。（圖／49人提供）

第58屆超級盃 在即，兩隻球隊舊金山49人、堪薩斯城酋長都已抵達賭城拉斯維加斯備戰。而當49人踏上訓練球場時，感到十分失望。多位球員認為，拉斯維加斯大學（UNLV）球場的草皮過於糟糕。對手酋長隊則是在當地NFL 球隊突襲者（Las Vegas Raiders）的主場訓練，有失公平。

拉斯維加斯大學的訓練場本來未鋪設草皮。為給駐紮的49人訓練，聯盟提前一周在其硬質的地面上鋪設了草皮，其要求是按照去年12月聯盟與球隊簽訂的合約。NFL比賽草皮的硬度指數平均為78，且沒有超出70的場館。而49人所在的大學訓練場的硬度指數僅達到50左右，過於鬆軟。

NFL委員長古德爾（Roger Goodell）在5日的媒體會上表示，聯盟請來23位專家，並且有工會支持，所有人都認為場地是符合訓練標準的。「草皮比49人平時訓練的地面要軟，這是經常會出現的，地面達到了聯盟的最低標準，場館檢察員都通過了測試。」

與此同時，酋長隊則在突襲者隊的室內場館進行訓練。有消息稱，球隊不願意更改訓練安排，以空出時間讓49人來到他們的場地訓練，且聯盟也不會強迫酋長隊做出變化。據悉，49人甚至考慮飛回灣區主場進行訓練，但最終並未實施。

最終，49人主教練沙納漢（Kyle Shanahan）說：「我們不會改變聯盟的安排，做一些瘋狂的事，球隊會積極面對。」

超級盃在拉斯維加斯舉辦，自然離不開這座城市最具特色的「賭」。根據6日美國博彩協會（AGA）報告，超過6780萬成年人下注了超過231億元在這次賽事。其中26%的來自於美國本土，創下NFL歷史上的紀錄。

AGA執行長米勒（Bill Miller）表示，今年的超級盃將體育博彩帶入到新階段。協會的當務之急是抓住這個機會，只有提供受監督的市場才能保護消費者，並繼續投資 於負責任的博彩平台和教育項目。