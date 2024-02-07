紐森加派百餘CHP巡警 增援屋崙治安

州長紐森6日表示，將臨時部署120名公路巡警，在屋崙和東灣展開執法增援行動，與當地執法機構合作，有針對性地打擊犯罪活動，（記者劉先進╱攝影）

州長紐森6日表示，將臨時部署120名公路巡警（CHP），在屋崙 和東灣展開執法增援行動，與當地執法機構合作，有針對性地打擊犯罪活動，包括車輛盜竊、零售業盜竊和暴力犯罪 。屋崙華促會理事會主席莊錦鎮（Stewart Chen）表示，非常歡迎巡警到屋崙執法，也會向市長盛桃要求，希望有部分巡警到華埠 巡邏。

2023年屋崙暴力犯罪飆升21%，搶劫增加38%，車輛盜竊增幅45%。由於犯罪猛增，In-N-Out漢堡店表示，將關閉屋崙機場附近、75年歷史上首家分店。州府的數據說，其犯罪率上升頗為獨特。在屋崙以外，加州2023年的初步數據則顯示出相反的趨勢：在許多轄區，包括兇殺案、暴力犯罪和財產犯罪在內的犯罪率都在下降。例如，洛杉磯的暴力犯罪和兇殺案大幅下降。舊金山的早期數據顯示，2023年的總體犯罪率處於過去十年中的最低點。但2020年除外，那一年的日常生活和活動受到新冠疫情的嚴重影響。

屋崙市府和社區一直呼籲州府調撥資源打擊犯罪。州長辦公室說，此次120名巡警到屋崙和東灣進行執法增援，側重於多管齊下，針對汽車盜竊、商品盜竊、零售犯罪、暴力犯罪以及高頻率的交通執法。作為此次行動的一部分，公路巡警將部署車牌讀取器技術，幫助識別和追回被盜車輛，並派遣公路巡警特別小組，包括K9警犬和空中支援。此次加強執法力度將使屋崙和阿拉米達縣的巡警增加近 900%。

紐森說，隨著加州犯罪率的下降，屋崙卻出現相反的趨勢。這座美麗的城市及周邊地區所發生的一切令人震驚，令人無法接受。「我將派遣州公路巡警協助當地努力恢復安全感，這是屋崙和東灣勤勞的人民所要求的，也是他們應得的。」

市長盛桃表示，在街頭看到的犯罪和暴力事件激增是完全不可接受的。屋崙市正在努力扭轉這一趨勢，加大執法調查力度，增加警員招募，並投資於社區和暴力干預工作。在努力改善公共安全的同時，非常感謝州長提供這些關鍵的執法資源。資源將改變遊戲規則，幫助屋崙追究更多罪犯的責任，讓城市變得更安全。

莊錦鎮說，張開雙手歡迎州長增派巡警到東灣的舉措。一些不法分子越來越猖狂，光天化日之下大膽作案。此前，市長盛桃也一直建議州長紐森增派資源。州長說的是120個巡警到整個東灣，還不清楚有多少名巡警到屋崙乃至華埠，但他本人也會向盛桃要求，希望增派一些巡警到華埠巡邏。華促會此前和縣警開會。警長勝利婭（Yesenia Sanchez）表示，考慮華埠屬於屋崙轄區，雖然不能直接安排警員巡邏，但會盡量要求縣警在吃午飯、作報告時，多到華埠停留，增加見警率，提高民眾安全感。