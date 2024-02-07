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台山社安隊攜手各少數族裔 反歧視護治安

記者楊逸辰╱屋崙報導
屋崙華埠台山社安隊和當地兩位巡警密切合作。（記者楊逸辰╱攝影）
屋崙華埠台山社安隊和當地兩位巡警密切合作。（記者楊逸辰╱攝影）

屋崙華促會（OCIC）副主席兼台山社安隊隊長馬作林6日同華埠兩位警察一起，出發巡邏屋崙華埠各商戶，檢查安全，防護犯罪。馬作林在受訪時談到社安隊的現況及與其他族裔合作。

台山社安隊從三年前就開始每天進行巡邏任務，10時30分開始巡邏到下午2時。一年365天從不停歇。馬作林剛開始組織社安隊巡邏活動是為了反抗亞裔歧視。他認爲歧視行為和破壞治安相關聯。如今在反歧視的基礎上，更為了維護治安而堅持巡邏。

馬作林表示，屋崙是犯罪率較高的地方華人之前疏於防範，容易露財搶劫。屋崙華埠環境吸引人，遊民喜歡來，犯罪活動也愛來。台山社安隊想要將問題撲滅在萌芽狀態，有什麼事情馬上會向警察報告。「我們就當警察的眼睛耳朵。」

台山社安隊現今和非裔、墨裔、日裔、韓裔、東南亞裔等少數族裔合作維護治安。馬作林表示，這是為了和他們和諧共處，增加感情，消除歧視。曾有一些少數族裔對巡邏任務有負面意見，甚至有一些解讀為歧視。馬作林說，這都是誤會，巡視任務都是遵循法律的情況下進行。為了消除誤會，他們積極和各類少數族裔合作，共同為治安出力。

屋崙華埠徒步巡邏警察Tony Chang表示，台山社安隊的工作非常優秀，常常能夠將問題報告給警方來協助解決。他強調，普通市民見到犯罪或治安問題切不可親身參與制止，因為不像警察一樣經過專業訓練。

Tony Chang說，如果普通市民發現非法情況，盡量將細節記錄，方便警方追捕。這方面台山社安隊做得很好，常常將細節報告到位，給警方工作帶來了很大的幫助。

馬作林表示，他認可民選市長盛桃的工作。「她一年來不容易，做了好多工作，甚至把市政府的保安都派出來。」

他想對更多的民選官員說，誰都希望治安好，成就不是講出來的是做出來的。如今問題正在一個個解決，比如911的呼叫接通速度已經改進。如果政府這方面的措施再多加改善，資源的投放以及公務部門的建設都再變得更好，華埠治安優良，不再需要台山社安隊的那一天一定會來到。

台山社安隊正在進行巡邏任務。（記者楊逸辰╱攝影）
台山社安隊正在進行巡邏任務。（記者楊逸辰╱攝影）
屋崙華促會（OCIC）副主席兼台山社安隊隊長馬作林先生準備出發巡邏。（記者楊逸辰...
屋崙華促會（OCIC）副主席兼台山社安隊隊長馬作林先生準備出發巡邏。（記者楊逸辰/攝影）
台山社安隊正在進行巡邏任務。（記者楊逸辰╱攝影）
台山社安隊正在進行巡邏任務。（記者楊逸辰╱攝影）
當地警察Tony Chang正在和社安隊一起巡邏。（記者楊逸辰/攝影）
當地警察Tony Chang正在和社安隊一起巡邏。（記者楊逸辰/攝影）
台山社安隊正在進行巡邏任務。（記者楊逸辰/攝影）
台山社安隊正在進行巡邏任務。（記者楊逸辰/攝影）

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