屋崙增911調度員 減少致電等待時間

屋崙希望增加調度員，減少911電話的接聽時間。（記者劉先進╱攝影）

屋崙 市長盛桃辦公室表示，到17日，屋崙警局的911接線調度員的空缺會減少到4個。在所有空缺職位填補完畢之前，將繼續進行招聘。屋崙希望增加調度員，減少911電話的接聽時間。

根據屋崙市府資料，警局有76個調度員職位。到2月17日，空缺職位將減少到4個。比去年9月的十幾個空缺職位有所減少。警局將繼續通過現場活動和社交媒體進行招聘。事實證明，這兩種方式都能有效吸引候選人。目前有40名調度員候選人正處於不同的背景調查階段。

屋崙911接聽時間正在改善。8月份，37%的電話在 15 秒內接通。8月份的接聽時間是全年最慢的。到12月份，50%的電話在15秒內接通，接聽時間略有改善。隨著新調度員經驗的增加和技術的升級，接聽電話的時間將繼續得到改善。

NBC報導說，屋崙911平均接聽時間接近一分鐘，根據加州 和國家標準，而這一時間本應在15 秒之內。

屋崙市府說，去年夏天的停電事故影響屋崙警局的911系統，此後，屋崙工務局升級了為呼叫中心提供備用電源支持的設備，並實施了更頻繁的設備測試和人員培訓，以確保未來的停電事故不會造成同樣的影響，以便911系統能夠抵禦停電事故。

1月中旬，東屋崙大部分地區受到停電影響，其中包括911呼叫中心的市政設施。在整個停電過程中，備用電源設備正常運行，911系統保持正常運行。