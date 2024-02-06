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南灣大停電 庫比蒂諾公立圖書館民眾困電梯

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
大風雨過後南灣路上可見被吹斷的路樹，受停電影響，路燈也無法提供基本照明，行車安全備受考驗。（記者孫愛薇╱攝影）
大風雨過後南灣路上可見被吹斷的路樹，受停電影響，路燈也無法提供基本照明，行車安全備受考驗。（記者孫愛薇╱攝影）

超強低氣壓4日襲灣區，強風豪雨使灣區內許多大樹倒塌，影響超過萬戶停電。庫比蒂諾公立圖書館也在開館營業時，突然遭遇館內停電狀況，場面一度顯得混亂，甚至有民眾受困電梯內。超市則因為斷電採取部分照明方式繼續營業，風雨過後灣區的災情四起。

居住在南灣的李小姐就遭遇停電影響。4日下午她的先生帶著孩子前往庫比蒂諾市立圖書館看書。興許是暴風雨的影響，讓民眾不得不尋找室內的遊憩地點，導致圖書館內湧進許多民眾前來借閱書籍，一時間館內人聲鼎沸。

就在風雨最大的下午4時左右，圖書館就突然停電。館內的民眾一陣驚呼，還有民眾受困電梯內，場面一時混亂。想要借還書的人潮，在人工櫃台大排長龍起來。

李小姐的先生事後心有餘悸地說，停電後的圖書館整個就是場大災難。李小姐一家開回家的途中，還遭遇超大風雨，即便想要撐傘走回車上，就連傘架也被吹歪無法發揮功能。回程途中許多交通號誌也都停電，行車要慢行等候通過，甚至路上還有不少橫躺著被吹倒的路樹。

位在金寶市的街道，截至五日上午仍舊有交通號誌呈現斷電停擺。（記者孫愛薇╱攝影）
位在金寶市的街道，截至五日上午仍舊有交通號誌呈現斷電停擺。（記者孫愛薇╱攝影）

同樣居住在南灣的吳小姐，家裡從4日下午就開始停電。由於擔心復電時間會到隔天，在天色已經漸晚時，決定帶著小孩投靠還有電力的親戚朋友家居住一晚。行車時，不僅風雨影響視線，停擺的交通號誌與路上風舞的殘枝葉，都讓行車更顯危險。截至5日中午前，吳小姐家中的電力都尚未恢復。如果遲遲未復電，她擔心冰箱內的食物都準備要丟棄。

一間南灣的Nob Hill Foods即便遭遇停電，仍以部分緊急電力做照明，持續...
一間南灣的Nob Hill Foods即便遭遇停電，仍以部分緊急電力做照明，持續營業。（記者孫愛薇╱攝影）

位在南灣金寶市（Campbell）的一間Nob Hill Foods超市也受停電影響，5日上午仍繼續營業。先以緊急供電方式提供部分照明，以往的每日製作麵包與新鮮餐點也全數停止供應，民眾在燈光昏暗的狀況下採買家中的必需品。

根據KRON4報導指出，太平洋煤氣電力公司（PG&E）資料顯示4日所受到影響的用電戶，全加州有135萬戶用電受影響。截至5日周一早上8時，已經有91.8萬用戶恢復用電。舊金山灣區北灣地區仍然受到非常嚴重的影響，有6萬9334戶家庭失去電力，南灣則有6萬9129戶。

一間南灣的Nob Hill Foods遭遇停電，公告消費者店內僅提供的部分服務方...
一間南灣的Nob Hill Foods遭遇停電，公告消費者店內僅提供的部分服務方式。（記者孫愛薇╱攝影）

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