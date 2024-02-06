暴風雨 舊金山2.5萬戶斷電 300多棵樹倒 布里德走訪市區了解善後

布里德走訪街道了解路障清理情況。（圖／受訪者提供）

舊金山 市長布里德5日與工務局和市府多部門代表共同走訪了市區多處道路，了解工作人員清理暴風雨引發的道路受阻等情況。

布里德表示，保護好舊金山是每個市府人員的責任。各部門應通力合作，做好風暴的防護工作和風暴後清理同等重要。暴風雨最嚴重的時段已經過去，但是工作人員仍在評估損失、移走倒下樹木、清掃垃圾。感謝他們對城市和居民的付出，保障了城市的安全。

隨後，舊金山市政府發布了一組在過去這個周末暴風雨天氣給舊金山帶來嚴重影響的數據。數據顯示，周末降雨量約為2.5-3吋，周日單日降雨量約為2.5吋。周日陣風高峰在舊金山機場附近達到每小時67哩，在市內為每小時62哩。

周日晚上因受到暴風雨的影響，有近2萬5000戶居民斷電，周一早上恢復至4900戶受到斷電影響。拉古納醫院(Laguna Honda Hospital)周日晚上啟用了備用發電機。

截止到發稿前，有三所學校，包括Balboa高中、James Denman中學、SF School House K-8，和舊金山警察局Ingleside站（有發電機）都仍處於斷電狀態。

暴風雨天氣使得市區內300多棵樹倒塌。其中一些樹幹對交通造成嚴重影響，如第18街和第15街，樹枝倒塌阻礙的行人出行的道路，公路局工作人員周一早上積極做出路障清理。

截至周一上午，所有對公眾有影響的樹木都已清理並運走。預計本周小雨和零星陣雨會持續一整周，但不會帶來重大洪澇影響。

專家表示，持續降雨會給米慎區帶來風險，範圍從19街到13街沿福斯街（Folsom St）向東和向西延伸兩個街區，以及延伸到80號公路周圍。其次在與灣景區和280號高速公路交匯處向東北移動。西增區（Western Addition）和外日落區（Outer Sunset）的部分社區，尤其是Great Highway沿線，處於洪水 危險區。