沒有額外買洪水保險 加州受害者無法獲房屋保險賠償

加州許多屋主因為沒有購買洪水保險，因風暴遭受的損失得不到賠償。（美聯社）

加州 居民正在遭受嚴重風暴的襲擊，但許多人可能進一步受到打擊。因為他們發現，他們的房屋保險 並不賠償他們遭受的損失。

洪水 導致的損失通常由聯邦緊急事務管理局（Federal Emergency Management Agency）提供的「國家洪水保險計畫」（National Flood Insurance Program，簡稱NFIP）負責賠償，一般房屋保險並不承保洪水損失。而在加州，乾旱是比洪水更常見和嚴重的問題，因此鮮少有屋主會事先對洪水做出準備。

NFIP的數據顯示，在因為此次風暴被宣布為災區的南加州八個縣中，只有約5萬2400棟房屋和商業建築擁有洪水保險，只占當地770萬受災戶的不到1%。根據最新的人口普查數據，這幾個縣的總人口超過2260萬人。

然而，即使擁有洪水保險的民眾也可能發現，他們的保單並不理賠所有損失。聯邦保單的建築物損毀賠償上限只有25萬元，房屋內部財產損失賠償上限也只有10萬元。雖然屋主可以購買額外的洪水保險，但大部分人不會這麼做。

一般而言，房屋貸款公司可能要求位於被聯邦列為洪水區的房屋購買洪水保險，但房屋不位於洪水區的屋主通常不會另外購買洪水保險，特別是加州，因為他們的房屋保險費已是全美最高，多家大型產物保險公司更已停止接受來自加州的新保單。

聯邦洪水保險計畫適用於美國各州和其他領土，屋主和企業都可以購買。根據NFIP的統計，超過四成的NFIP保單理賠要求來自於洪水高風險區以外的地區，由於這些地區購買洪水保險的人較少，損失金額相對較高。