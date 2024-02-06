我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

川普拒甩海理 向拜登下戰帖「現在、立刻、馬上辯論」

米慎街擺攤禁令 市府再延長6個月

記者王子涵╱舊金山報導
當地警員和工務局監察員組成的巡邏隊伍在周一早上展開聯合執法，以應對米慎街混亂的贓物買賣和食品健康的挑戰。（Loren Elliott提供）
當地警員和工務局監察員組成的巡邏隊伍在周一早上展開聯合執法，以應對米慎街混亂的贓物買賣和食品健康的挑戰。（Loren Elliott提供）

舊金山市長布里德（London Breed）辦公室5日發表聲明，市府將再延長米慎街（Mission Street）非法擺攤禁令六個月，以改善社區商業環境的安全和清潔。

舊金山市府曾在2023年11月27日發布了一項為期90天的禁令，以打擊日漸猖獗的米慎街贓物銷售、暴力犯罪、堵佔人行橫道等違法行為。根據市府的報告，在禁令實施的60天後，街道狀況有所改善。

布里德在聲明中表示，延長禁令的決定，是為了允許市府持續評估米慎街人行道，以及米慎區捷運（BART）車站廣場附近的狀況不會再次惡化。

她表示，米慎區治安和街道清潔的進展顯而易見，讓社區、商戶和市府都感到欣慰。市府正在積極與加州其他城市共同協作，以爭取更改加州法律，讓市府有能力更好地打擊銷贓行為，為舊金山人創造一個更安全的環境。

布里德說，舊金山市工務局將繼續與警局合作，在米慎街執行禁令，時間為每天上午9時至晚上8時。

2018年，加州修改法律，將街頭擺攤行為非刑罪化，導致未取得市府許可的非法攤販佔據了米慎區的BART廣場和人行道。當地社區投訴不斷，甚至有工務局檢查人員遭到非法攤販言語和人身的威脅，其中一些檢查員甚至穿上防彈背心以保護自身安全。在多方的壓力下，市府推出了擺攤禁令。

市府表示，這會讓街道更加安全、整潔和暢通。

市長辦公室上個月援引工務局的數據稱，在禁令實施的60天後，撥打311公共服務熱線投訴的電話減少了23%。根據對街道兩側192家小商業的調查顯示，76%的商戶對禁令表示支持。他們希望禁令繼續實施。56%的商戶認為米慎街更安全，約40%的商戶表示人流量有所增加。

這項禁令的起草者、代表這一區的市議員盧凱莉（Hillary Ronen）曾表示，米慎街在2021年起出現一個銷贓團夥兜售，全是盜竊而來的贓物，並敲詐勒索賣家。「這是一個龐大的銷贓團夥，在米慎區已經極其危險。」

盧凱莉表示，工作還遠遠沒有完成。她的辦公室與市府和當地社區組織合作，為取得合法經營權的攤販，尋找到一個可容納48個攤位的兩層室內空間，保證正常經營。

她說，延長禁令能夠繼續鞏固已經取得的進展，同時通過配套服務、市場營銷和勞動力培訓的方式，繼續支持合法的經營者。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）上個月報導，雖然城市領袖在米慎街取得進展，但一旦警察和檢查人員停止執法，一些攤販會在夜間繼續營業，或是轉移到城市其他區域頂風作案。

米慎街長期以來成為全市非法擺攤、銷售贓物的集中點。（取自X平台）
米慎街長期以來成為全市非法擺攤、銷售贓物的集中點。（取自X平台）
米慎街長期以來成為全市非法擺攤、銷售贓物的集中點。示意圖。（取自X）
米慎街長期以來成為全市非法擺攤、銷售贓物的集中點。示意圖。（取自X）

舊金山 加州 暴力犯罪

上一則

銷售稅制擬改革 減輕遠距工作損失

下一則

迎農曆新年 金山公共安全發布會華埠舉行

延伸閱讀

列治文社區中心慶春節 舊金山市長同歡

列治文社區中心慶春節 舊金山市長同歡
舊金山市長候選人安世輝 批現任市長處理藥物濫用無效

舊金山市長候選人安世輝 批現任市長處理藥物濫用無效
非裔歷史月同慶華裔春節 布里德：珍惜團聚

非裔歷史月同慶華裔春節 布里德：珍惜團聚
舊金山計票方式特別 羅瑞德有望贏布里德

舊金山計票方式特別 羅瑞德有望贏布里德
6優秀警官 獲布里德頒獎

6優秀警官 獲布里德頒獎

熱門新聞

谷歌工程師陳立人（左）和于軒一（右）。（取自linkedin）

谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來

2024-01-30 20:14
矽谷的谷歌華人工程師陳立人涉嫌家暴殺害妻子于軒一案震驚華人社區。（翻攝自領英）

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

2024-02-03 18:33
美超微創始人兼執行長梁見後自從躋身億萬富翁（Billionaire）後，首度公開參加大型活動。（記者葛歆睿／攝影）

AI巨頭之一美超微股價飆漲 CEO梁見後現身引發熱潮

2024-02-04 03:02
Google首席執行長皮伽在備忘錄中表示，預計還會有更多的裁員，但不會像去年那麼多。該科技巨頭到3月底的員工遣散費已達30億元。（美聯社）

Google持續裁員 遣散費已近30億元

2024-02-04 19:22
洛斯蓋圖華女命案嫌犯伊格已被收監在聖塔克拉拉縣主監獄，不得保釋。（記者孫愛薇／攝影）

北加州洛斯蓋圖華女疑遭夫勒斃案 更多細節曝光

2024-01-31 13:54
譚元元被舞蹈雜誌譽為芭蕾之美的巔峰。（取自譚元元Instagram)

合作29年 舊金山芭蕾舞團華裔首席譚元元2月14日謝幕

2024-01-30 13:49

超人氣

更多 >
中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失

中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失
英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明

英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明
泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻

泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻
英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照
24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎

24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎