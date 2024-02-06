米慎街擺攤禁令 市府再延長6個月

當地警員和工務局監察員組成的巡邏隊伍在周一早上展開聯合執法，以應對米慎街混亂的贓物買賣和食品健康的挑戰。（Loren Elliott提供）

舊金山 市長布里德（London Breed）辦公室5日發表聲明，市府將再延長米慎街（Mission Street）非法擺攤禁令六個月，以改善社區商業環境的安全和清潔。

舊金山市府曾在2023年11月27日發布了一項為期90天的禁令，以打擊日漸猖獗的米慎街贓物銷售、暴力犯罪 、堵佔人行橫道等違法行為。根據市府的報告，在禁令實施的60天後，街道狀況有所改善。

布里德在聲明中表示，延長禁令的決定，是為了允許市府持續評估米慎街人行道，以及米慎區捷運（BART）車站廣場附近的狀況不會再次惡化。

她表示，米慎區治安和街道清潔的進展顯而易見，讓社區、商戶和市府都感到欣慰。市府正在積極與加州 其他城市共同協作，以爭取更改加州法律，讓市府有能力更好地打擊銷贓行為，為舊金山人創造一個更安全的環境。

布里德說，舊金山市工務局將繼續與警局合作，在米慎街執行禁令，時間為每天上午9時至晚上8時。

2018年，加州修改法律，將街頭擺攤行為非刑罪化，導致未取得市府許可的非法攤販佔據了米慎區的BART廣場和人行道。當地社區投訴不斷，甚至有工務局檢查人員遭到非法攤販言語和人身的威脅，其中一些檢查員甚至穿上防彈背心以保護自身安全。在多方的壓力下，市府推出了擺攤禁令。

市府表示，這會讓街道更加安全、整潔和暢通。

市長辦公室上個月援引工務局的數據稱，在禁令實施的60天後，撥打311公共服務熱線投訴的電話減少了23%。根據對街道兩側192家小商業的調查顯示，76%的商戶對禁令表示支持。他們希望禁令繼續實施。56%的商戶認為米慎街更安全，約40%的商戶表示人流量有所增加。

這項禁令的起草者、代表這一區的市議員盧凱莉（Hillary Ronen）曾表示，米慎街在2021年起出現一個銷贓團夥兜售，全是盜竊而來的贓物，並敲詐勒索賣家。「這是一個龐大的銷贓團夥，在米慎區已經極其危險。」

盧凱莉表示，工作還遠遠沒有完成。她的辦公室與市府和當地社區組織合作，為取得合法經營權的攤販，尋找到一個可容納48個攤位的兩層室內空間，保證正常經營。

她說，延長禁令能夠繼續鞏固已經取得的進展，同時通過配套服務、市場營銷和勞動力培訓的方式，繼續支持合法的經營者。