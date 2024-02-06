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銷售稅制擬改革 減輕遠距工作損失

編譯組╱5日綜合報導
舊金山官員建議徹底改革銷售稅收制度，以減輕遠距工作帶來的損失。(取自舊金山縣市政府臉書)
舊金山官員建議徹底改革銷售稅收制度，以減輕遠距工作帶來的損失。(取自舊金山縣市政府臉書)

舊金山官員5日建議對城市銷售稅收系統進行徹底改革，以減輕遠距工作帶來損失，並簡化法規及協助小型商業。

提案包括轉為加重根據銷售額、而非公司在舊金山的員工人數來徵稅，減少小型商業與辦公室租金費用，並且合併多種稅收。大部分變更需要選民投票通過，可能成為今年11月選票提案的基礎。這些提案預計不會改變整體稅收收入，但政策制定者可能在選票尋求包含可產生稅收的計畫。

舊金山經過十年的榮景，現在正面臨年度預算赤字，時至2028年可能達到10億元。市長布里德已下令進行刪減經費。然而，大部分困難與遠距工作與舊金山市長久對大公司稅收的依賴有關。

「舊金山紀事報」報導，根據先前分析，2021年遠距工作為舊金山市耗費4億8400萬元成本。布里德今年也面臨連任選戰，以及大型與小型商業抱怨有關公共安全、街道情況、難以獲得建設許可、高稅率等問題。

銷售稅收制度改革提案是由即將卸任的財務總監羅森菲爾德(Ben Rosenfield)、財務長西斯內羅斯(Jose Cisneros)、首席經濟學家伊根(Ted Egan)，於五個月內與當地商業舉辦超過30次會議之後，共同制訂規畫。官員們期望改變能簡化稅法，減少與納稅者之間的衝突，同時，減輕小型商業負擔，協助城市從疫情中恢復之際，創造更多就業機會。

為了減輕遠距工作的影響，提案提出除了房地產之外的所有產業，運用銷售額的75%與薪資分配25%，或是實際在舊金山工作的員工數量，來計算總收入稅收。目前，非房地產的產業是使用薪資50%或100%來計算總收入，代表著當員工遠距工作時，市府會損失多稅收。

商業團體表示，他們強烈支持稅法改革，但反對任何增稅。包括舊金山商會、金門餐廳協會(Golden Gate Restaurant Association)、灣區委員會(Bay Area Council)與其他團體聯合聲明指出，現在是對舊金山商業增稅最壞的時機，需要進行改革、降低小型商業與主要雇主的稅收，以協助重振經濟與市中心，並長期發展社區小型商業。

提案的稅收改革變化還包括將商業租金稅率降低25%，並將無家可歸淨收益稅(homelessness gross receipts tax)及一般總收入稅合併，同時保留對無家可歸者服務經費。另一項變化是將削減1000萬元年度許可費用，其主要由餐廳與酒吧等小型商業支付，從而減輕許多經營者在緩慢復甦期間掙扎的負擔。

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