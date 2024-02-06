迎農曆新年 金山公共安全發布會華埠舉行

舊金山農曆新年慶祝活動公共安全發布會在華埠龍門「天下為公」牌坊下舉行。 （記者李怡╱攝影）

舊金山 農曆新年慶祝活動公共安全發布會，5日在華埠 龍門「天下為公」牌坊下舉行。 代表華埠的第三區市議員佩斯金、華裔 市議員陳詩敏、中央警署警長金拓漢（Jahan Eric Kim）等官員社區組織與小商戶代表共同出席。

佩斯金表示，舊金山華埠每個農曆新年都會舉行慶祝活動，要歸功於中華總商會的不懈努力。 他指出，農曆新年也是犯罪率告發時段，50多年前的犯罪類別和目前的有很大區別。現在的犯罪類別更集中在網絡金融詐騙。

佩斯金呼籲華裔居民 ，看到可疑的人或事，要迅速向警方舉報，交由警方處理，共同維護農曆新年的治安。

陳詩敏表示，農曆新年不僅是華裔，也是亞太裔慶祝的傳統節日。她呼籲華裔社區要防範節日期間的犯罪行為，特別是金融詐騙和搶劫盜竊等。遇到緊急情況，謹記致電911。見到可疑人員，請實時與警方聯繫當面舉報或通過電子郵件舉報。

中央警署警長金拓漢表示，如兩位市議員所言，民眾遇到緊急情況，請立即致電911。非緊急情況可致電（415）553-0123。中央警署的警員會增員兩倍在華埠街巷巡邏，保障華裔居民的安全。

他進一步指出，在農曆新年期間，保護個人財物和個人安全十分重要。特別需要防範詐欺行為，尤其是長者。目前針對亞太裔長者的攻擊現象呈上升趨勢，提醒亞太裔居民在活動期間要提高警覺。

警員還呼籲在春節期間前來舊金山旅遊的遊客和居民，要保護好隨身攜帶的貴重財物，不要把物品留在車內。

中華總商會、華協中心等機構代表也分別發言，呼籲華裔居民注意農曆新年的個人安全，並歡迎到訪舊金山的市民到華埠小商戶購物遊覽，為華埠小商業的復甦增添力量。