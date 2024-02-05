假祈福真詐騙 警籲華人小心金光黨

行騙者聲稱能夠解除詛咒或疾病，提供祈福或淨化等儀式，以騙取被害人的財產或現金。（截圖至警方宣傳片）

舊金山 警局昨日發布防詐騙宣傳視頻，稱近期發生多起針對華人的「金光黨」騙局。行騙者聲稱能夠解除詛咒或疾病，提供祈福或淨化等儀式，騙取被害人的財產或現金。

警局通報，在近期收到報案兩起詐騙案中，行騙者外貌特徵為一名50至60歲亞裔 男性，兩名30至40歲亞裔女性。三名行騙者均為黑色頭髮、棕色眼睛，並常佩戴口罩 以掩蓋面部。

舊金山警局長史考特（Bill Scoot）表示，要提防陌生人在街上藉詞以索要現金或財務的行為，不要讓陌生人跟隨去銀行或家中。提取大量現金或財物前，應該先與家人進行商量。

華裔指揮官鄺友信表示，當遇到騙子或知道有長者遇騙，請保持冷靜並第一時間撥打911報警。若報案者只懂少許英語，先用英語說出如廣東話（Cantonese）或國語（Mandarin），911中心會即時尋找翻譯員進行通話。在等待翻譯員時，最重要的就是不要掛線。

舊金山警局粵語話熱線為415-553-9212，或可撥打全國免費電話1-855-7373947。警方宣傳片鏈接https://vimeo.com/909199864/631b3875ba?share=copy。