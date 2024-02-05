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最貴國會初選？加州16區候選人籌600萬 聖荷西前市長160萬居冠

記者徐蓓蓓／巴洛阿圖報導
加州16選區聯邦眾議員的主要參選者，左上自下大瀧、李卡多、田中；中上自下海姆斯，羅達倫、伯恩斯坦；右上自下狄克森、史密提恩、庫瑪爾（記者徐蓓蓓╱圖片編輯）
加州16選區聯邦眾議員的主要參選者，左上自下大瀧、李卡多、田中；中上自下海姆斯，羅達倫、伯恩斯坦；右上自下狄克森、史密提恩、庫瑪爾（記者徐蓓蓓╱圖片編輯）

截止1月31日，參加加州第16區國會議員選舉初選的候選人已經總共籌措高達600萬元的競選資金。現在距離3月5日的初選還有大約5周時間。預計在接下來幾周的時間內這個數字還會不斷上升，很有可能使其成為本輪國會初選最貴的一場角逐。

近日收看YouTube視頻的16選區居民，很難避免不被聖荷西前市長李卡多（Sam Liccardo) 的競選廣告刷屏。顯然李卡多團隊有和谷歌公司合作，通過電腦算法向區域內選民進行了精準推送。而這背後是李卡多目前領先於其他所有候選人的高達160萬元的競選資金。

退役海軍陸戰隊員狄克森 (Peter Dixion) 以140萬元的籌款位居第二。其中57萬5000元的資金是狄克森本人以個人借款的方式投入競選活動的。狄克森是政治素人，但宣布參選後的前24小時就募得了35萬元。

獲得現任16區國會議員艾許(Anna Eshoo)支持的聖他克拉拉縣議員史密提恩(Joe Simitian)目前有110萬競選資金。其中半數是他從2009年逐漸積累至今的。上個季度，他總共籌措了40萬元。

熱門人選之一的華裔議員羅達倫的競選籌款尚未突破百萬大關，目前總計89萬元，其中還包括一筆1萬3000多元的個人借款。羅達倫作為州眾議員的競選資金尚有超過200萬元，但選舉法禁止將其轉為國會競選之用。

羅達倫日前發出的競選籌款信中寫道：「我需要你的幫助。」他表示，自己的一些競選對手有更富有的金主支持，而自己要依靠普通民眾的捐款來支持競選。雖然他目前競選籌款位列第四，但在上一季度的募款額名列第二，僅次於李卡多。

巴洛阿圖市議員、暢銷書作家海姆斯（Julie Lythcott-Haims）目前共籌款37萬5000元。她表示，對這一數字感到滿意，因為自己並不是職業政客，相信本區居民希望有一個面向未來的民意代表。

11位候選人中剩下的其他6位募款金額目前都不足12萬5000元。

加州 眾議員 華裔

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