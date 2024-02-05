歷時12年製作 「萬里千尋」北美首映 探詢張大千海外人生

張偉民在首映禮發言感謝大家的支持。（記者李怡╱攝影）

由舊金山 州立大學電影學院終身教授張偉民，歷時12年執導的紀錄片「萬里千尋」（Of Color and Ink），4日在舊金山亞洲藝術博物館 舉行北美首映。影片為觀眾揭秘了20世紀中國藝術史上最著名畫家張大千下半生旅居海外的生活。

張大千是20世紀中國藝術史上最著名的畫家，被譽為「五百年來第一人」。其人生的後32年，是從東方走向西方的藝術人生。張大千下半生旅居海外的生活，對世人來說幾乎是一個謎，沒有相關書籍和史料記載。本片是張偉民利用課餘時間，自籌資金，用獨立製片走訪其親友故居的探詢方式，為觀眾揭秘和呈現張大千在西方的創作和遊歷生活。

張大千去世40年後，仍是中國最受歡迎的畫家之一，其作品在全球拍賣會上也屢刷紀錄。 張大千前半生已是功成名就的一代宗師，這一部分，在中國留下了諸多文獻資料，為人所知。後半生他又出走海外，成為享譽世界的東方之筆 ，開創的潑彩山水畫影響深遠。而這精彩紛呈且更為遼闊的後半生，其生活細節對大多數人來說都是一個謎。

張偉民表示，在這12年的時間內，為了更飽滿的呈現張大千的海外生活，她遍訪了張大千在世的親人、故交，求證他的足跡，並輾轉到訪北美、南美、歐洲、中國和日本等近20多個國家和地區，用鏡頭展開著張大千的後半生之謎。拍攝期間張偉民採訪了100多位受訪者，200多小時的寶貴素材，凝結為這部可謂嘔心瀝血的影片。

張偉民說：「我之所以記錄張大千先生，是因為他是從中國走向西方的藝術家。而我也是一個從東方走向西方的電影人，對海外藝術家的心路歷程感同身受。我是一個中國人，這輩子注定要講中國故事。」

首映現場的觀眾為這部歷時12年的精心創作而感動。亞洲藝術博物館董事會成員史亦萍（Sally Shi）表示，影片敘述了在張大千在海外30年的足跡，可謂是彌補了歷史性畫家資料的空白，影片意猶未盡，讓人們對張大千在海外生活輾轉旅居多地的心路歷程更加好奇。