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狂風暴雨 舊金山1300多戶斷電 多處道路樹倒受阻

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狂風暴雨 舊金山1300多戶斷電 多處道路樹倒受阻

記者李怡／舊金山報導
在風暴中的疾走的舊金山市民。（記者李怡╱攝影）
在風暴中的疾走的舊金山市民。（記者李怡╱攝影）

風暴天氣4日席捲加州大部分地區，造成舊金山市區內大面積斷電，多處道路因大風吹斷樹木而受阻。

太平洋瓦電(PG&E)表示，當天上午，風暴天氣導致1300多戶舊金山居民斷電。因及時搶修，至下午受影響的百餘戶家庭已恢復供電。

被風暴掀起的建築施工圍擋。（記者李怡╱攝影）
被風暴掀起的建築施工圍擋。（記者李怡╱攝影）

國家氣象局發出警報，4日從下午1時到晚上7時是風暴高峰，海岸線的陣風時速達到每小時80哩。舊金山與屋崙等地風暴達到每小時60哩。因強風，舊金山國際機場實施了航班起飛降落管制。

風暴天氣下，舊金山市區多處道路積水。（記者李怡/攝影）
風暴天氣下，舊金山市區多處道路積水。（記者李怡/攝影）

記者發現，街區內被風吹落的樹葉遍地，多處道路路面上雨水匯集成的水流湍急。市內並未出現洪澇現象，但多處道路因風暴傾倒的樹木受阻，消防局人員及時趕到處理。舊金山應急管理處呼籲，因當天緊急救助熱線911線路繁忙，如未遇到危及生命情況，可撥打311救助熱線。

城市街邊樹木被大風吹倒。（記者李怡╱攝影）
城市街邊樹木被大風吹倒。（記者李怡╱攝影）

截至發稿前數據顯示，灣區多個城市的降雨量接近一吋或更多，舊金山市中心降雨量為0.93吋，屋崙市中心降雨量為1.01吋，舊金山國際機場降雨量為1.09吋，創歷年同期降雨量的新高。

倒塌的樹木壓倒公交站。（記者李怡/攝影）
倒塌的樹木壓倒公交站。（記者李怡/攝影）

根據舊金山百年風暴洪水風險區地圖顯示，米慎區（Mission District）、灣景區（Bayview）、寶多拉區（Portola）、市場南街（SoMa）和米慎灣（Mission Bay）這五個社區的部分地區，在這次風暴天氣中將面臨最大洪水風險。

Mission街倒塌的樹木。（市民Ray供圖）
Mission街倒塌的樹木。（市民Ray供圖）

米慎區風險最大的區域，從19街到13街沿福斯街（Folsom St）向東和向西延伸兩個街區，以及延伸到80號公路周圍。其次在與灣景區和280號高速公路交匯處向東北移動。西增區（Western Addition）和外日落區（Outer Sunset）的部分社區，尤其是Great Highway沿線，處於洪水危險區之中。

專家表示，本次強勁的風暴、老化的城市基礎設施和不斷變化的土地使用方法，因城市建設需要由多植被到現在的多水泥地、以及幾十年前設計的排水渠已經過時且尺寸過小。綜合以上因素，導致了舊金山多地區將受到洪水的嚴重影響。

風暴颳倒的樹木阻攔交通。（圖／市民Dan提供）
風暴颳倒的樹木阻攔交通。（圖／市民Dan提供）

舊金山 洪水 屋崙

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