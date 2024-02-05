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狂風暴雨 舊金山1300多戶斷電 多處道路樹倒受阻

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強風 舊金山機場數百航班平均延誤4小時 旅客苦

記者王子涵／舊金山報導
舊金山國際機場（SFO）數百架航班因強風天氣被延誤或取消。(美聯社）
舊金山國際機場（SFO）數百架航班因強風天氣被延誤或取消。(美聯社）

灣區連續一周的強降雨天氣3日迎來第二波高峰，舊金山國際機場（SFO）數百架飛機被延誤或取消，灣區多個社區因強風、樹幹倒塌等原因出現短時斷電的事故。

聯邦航空管理局表示，SFO由於處於強風天氣於航空交通管制狀態，航班平均延誤時間達數小時，或被轉移降落至臨近機場。截止至4日早晨，已有184架航班收到延誤影響，64架航班被取消。

乘坐3日夜間航班的華人王先生表示，他的航班從鳳凰城起飛，比預計時間延誤了三個小時。「我們幾乎是當日最後離開機場的航班。」王先生表示，每一個等待的舊金山人臉上都流露著無奈。「因為你完全不能怪罪航空公司，遇到這樣的天氣只能是無奈的等待。」

王先生表示，自己曾遇到航班延誤更嚴重，甚至被直接取消的情況。當原因是惡劣的天氣，且起飛時間有可能被再次推遲時，他會提前在飛機場尋找休息室，減少旅行的勞頓。

他表示，一些航空休息室的價格十分划算，三、四十元就可以無限享用自助餐和酒水，還能有安靜的環境休息，這也是他經常出差累計的經驗。即便是在機場購買快餐，也是相同的價格。而在休息室安靜的睡一覺，能大大減少旅途的勞頓。

太平洋瓦電公司（PG&E）表示，大風天氣還導致約1300位舊金山居民停電，灣區多個縣發布了自3日下午至5日上午的山洪警報。

灣區 舊金山 華人

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