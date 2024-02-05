列治文社區中心慶春節 舊金山市長同歡

布里德和活動現場扮演財神爺的工作人員合影。（記者楊逸辰╱攝影）

舊金山 列文治區社區中心日昨舉辦春節活動。這項活動由社區組織「團結列治文」（One Richmond）舉辦。該組織由列治文區的居民組成，致力於團結社區，以照顧彼此、呵護列治文、支持當地企業為中心，發展人們對列治文區的自豪感。

加州 參議員威善高、州眾議員丁右立、舊金山市長布里德，舊金山第一區市議員陳詩敏等參加了3日舉行的活動。

布里德在活動現場演講。（記者楊逸辰/攝影）

市長布里德表示，參與活動龐大人群令人驚喜。無法開展這類活動的全球疫情過去之後，類似列治文區春節這樣的活動顯得難能可貴。她感謝列治文區社區中心為本次活動所做的工作，也感謝「團結列治文」對列治文區的照護。她並指出，他們讓青少年學習到了回報社區的意義。

活動現場售賣的春節風格商品。（記者楊逸辰/攝影）

「請確認你會在今天拿出時間來這裡享樂，因為在這座城市中經歷的所有事情的啓迪下，如今是我們體會舊金山的愉悅的時刻。」布里德説，並用自己學習的粵語恭祝全場新年快樂。

活動現場售賣的春節風格商品。（記者楊逸辰╱攝影）

現場人群眾多，不僅右華裔 亞裔，更有不少白人和非裔，也帶領自己的家人孩子參與到活動當中。社區中心紅色燈籠、春聯、福字等等擁有華裔春節特殊風格的商品和裝飾層出不窮，更有春捲這類春節特有的食品供人品嘗。

活動現場售賣的春節風格商品。（記者楊逸辰/攝影）

舊金山Lawton乒乓球會的華裔Alison表示，這次活動是列治文區前所未有的第一次舉辦華裔春節活動，同時也是為了支持當地企業。聽說了這場活動的消息後，不少商家爭先恐後地加入贊助，並且為當地參與活動的民衆送上了優惠特典。持有現場領取的來自「團結列治文」的特色卡片去特定的商家中消費，就可以享受九折優惠。