非裔歷史月同慶華裔春節 布里德：珍惜團聚

舊金山市長布里德致詞。（記者楊逸辰/攝影）

舊金山市長布里德、州參議員威善高（Scott Wiener）和華裔 牧師方小龍（Norman Fong）2月3日在Bayview基督教青年會（YMCA）參加第十四屆年度Bayview非裔 歷史月（Black History Month）和華裔春節慶祝會。現場熱鬧非凡，左右兩邊分別坐著當地華裔和非裔群衆，熱烈的舞獅表演後，緊接著是非裔音樂演出，完美地將兩種文化融合在一起。

方小龍表示，很高興活動已到第14個年頭，他回想過去，15年前華裔和非裔社區仍存在著可見的暴力和貧困，當年的一個暴力事件造成他朋友的死亡，讓他潸然淚下，在困惑中不知如何是好，好在他受了不少非裔牧師的幫助，讓他在最艱難的時刻與他們同心協力共度難關。

方小龍拿出一張紅色的剪紙，上面用中文寫著「心想事成」四個字，代表他對新一年的美好期望。他並教導全場如何用「粵語發音」說出這四個字，祝大家都心想事成，隨後帶領全場向上帝禱告。

威善高表示，能在州議會代表這些社區是一種榮幸，他感謝YMCA、華埠社區中心及所有讓今天活動成功舉辦的贊助商和社區組織，這一個活動是為了把社區成員團結起來。他說，大家正朝著更好的方向前進，因為大家都努力耕耘這座偉大的城市。

布里德表示，雖然有人想分裂我們的社區，但是我們今天將非裔歷史月和華裔春節一同慶祝，團聚在一起慶祝大家的歷史文化，並與別的社區分享並互相促進。她說：「感謝所有活動志工，感謝大家選擇光明而不是黑暗。」