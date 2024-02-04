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Google持續裁員 遣散費已近30億元

編譯組／綜合報導
Google首席執行長皮伽在備忘錄中表示，預計還會有更多的裁員，但不會像去年那麼多。該科技巨頭到3月底的員工遣散費已達30億元。（美聯社）
Google首席執行長皮伽在備忘錄中表示，預計還會有更多的裁員，但不會像去年那麼多。該科技巨頭到3月底的員工遣散費已達30億元。（美聯社）

根據舊金山紀事報（Chronicle）報導，Google到3月底為止在員工遣散費上的花費將近30億元。這一驚人數字與多輪大規模裁員有關，預計裁員將持續。

這家科技巨頭的母公司Alphabet1月30日在財報中表示，Google在2023年花費了21億元用於遣散員工及相關費用。由於最近又裁員過千人，預計2024年第一季還將支出7億元。

總部位於山景城的Google公司在2023年1月裁員1萬2000人，約占當時員工總數的6%。隨後，Google又進行了幾輪小規模裁員，包括本月裁減至少702名灣區員工，以及在子公司YouTube裁員100人。

執行長皮伽（Sundar Pichai）在備忘錄中表示，預計還會有更多的裁員，但不會像去年那麼多。「我們有雄心勃勃的目標，今年將投資於我們的重要優先事項，」他寫道，現實情況是，為了創造這種投資的能力，必須做出艱難的選擇。

這筆近30億元的支出，占Google2023年全年營收3074億元的1%都不到，去年的營收比上年成長了9%。

由於遠距辦公減少了對辦公室的需求，Google在2023年還花費18億元用於削減房地產支出。該公司去年在矽谷市場上轉租了140萬平方呎的辦公空間，並擱置了在聖荷西批准的一個大型項目。

今年1月，包括Salesforce、微軟（Microsoft）、電子灣（eBay）、亞馬遜（Amazon）在內的許多公司也遭遇了大量科技裁員。

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