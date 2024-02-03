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史上最貴超級盃 2月11日賭城開打

記者王子涵／舊金山報導
舊金山49人以及堪薩斯城酋長隊將於2月11日爭奪今年超級盃冠軍。（舊金山49人提供）
舊金山49人以及堪薩斯城酋長隊將於2月11日爭奪今年超級盃冠軍。（舊金山49人提供）

兩支進軍美式足球職業聯盟（NFL超級盃決賽的球隊已出爐，舊金山49人（San Francisco 49ers）及堪薩斯城酋長隊（Kansas City Chiefs）將於2月11日在賭城拉斯維加斯的忠實體育場（Allegiant Stadium）舉行，計劃去現場觀賽的球迷將付出不小的費用。

根據酒店行業預測，拉斯維加斯超級盃期間的酒店費用將創造NFL冠軍賽歷史的新高，2月9日至11日的周末，單間酒店價格預計在一晚573元左右，超過此前2020年邁阿密超級盃559元的記錄。

拉斯維加斯會議與遊客委員會主席希爾（Steve Hill）表示，這將是城市首次舉辦超級盃賽事，也將是城市歷史上最盛大的活動之一。33萬遊客將預訂超過35萬個房間夜晚，為拉斯維加斯帶來超過6億元的收入。

超級盃的球票無疑將在二級市場被炒高，根據周一的數據，平均票價已來到10026元，最低票價也逼近9000元，使得本屆超級盃成為史上最昂貴的超級盃賽事。三年前49人第一次與酋長隊在超級盃相遇時，票價幾乎僅是現在的一半。

機票方面，多家航空公司已宣布將增加從舊金山、聖荷西、堪薩斯城等出發去拉斯維加斯的航班，其中美國航空（American Airlines）別出心裁，將加派一班航空編號1989的航班，與明星泰勒絲（Taylor Swift）最暢銷的唱片同名。

根據美國體育媒體ESPN的報道，自泰勒絲與酋長隊近端鋒凱爾斯（Travis Kelce）確立戀愛關係後，在不到半年的時間裡為NFL聯盟及酋長隊帶來近3.5億元市場價值的提升。泰勒絲預計將在比賽前一晚完成在東京的演出後，連夜飛到賭城，支持男友的比賽。

今年超級盃舉辦的場館忠實體育場是NFL最新投入使用的場館之一，是拉斯維加斯突襲者（Las Vegas Raiders）的主場。場館耗時三年建造，在2020年投入使用，投資超過21.5億元。由於場館僅設有65000個座位，是聯盟中最小的場館之一，所以這加劇了球票價格的攀升。

兩支參賽球隊入住的酒店在上個月公布，共同點是它們都遠離城市最核心的Strip大道。當地媒體分析，這樣的安排是希望球員能夠遠離賭場等娛樂設施，專心比賽。

超級盃訂於2月11日在賭城拉斯維加斯的忠實體育場（Allegiant Stadi...
超級盃訂於2月11日在賭城拉斯維加斯的忠實體育場（Allegiant Stadium）舉行。（取自NFL官網）
超級盃訂於2月11日在賭城拉斯維加斯的忠實體育場（Allegiant Stadi...
超級盃訂於2月11日在賭城拉斯維加斯的忠實體育場（Allegiant Stadium）舉行。（取自NFL官網）

超級盃 NFL 泰勒絲

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