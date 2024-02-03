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灣區猶太社區 農曆年同慶亞達月

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
猶太長者歡迎舞獅。（取自北加猶太新聞網）
猶太長者歡迎舞獅。（取自北加猶太新聞網）

據悉，今年的希伯來曆亞達月與龍年農曆春節在同一天，都是2月10日。灣區猶太社區有組織多場融合慶祝活動。亞達月在歷史上與眾多重要猶太教歷史事件相關，例如摩西就在亞達月出生和去世。

目前已知的活動主要有：

2月2日周五，由美食節目「方家廚房（House of Fang)」和舊金山猶太社區中心在方家餐館共同舉辦的「Soy Vey：中國新年安息日」家庭聚餐活動；在聖他羅莎 Beth Ami猶太會堂舉行的安息日卡巴拉暨猶太淨食中餐素宴。

2月12日周三，有華裔長者女性在舊金山猶太社區中心，表演致敬唐人街黃金夜總會年代的舞蹈。

2月24日周六，亞裔猶太人公益組織The Lunar Collective將在舊金山諾布山的Moishe House，舉辦一場素餡餃子製作課，課後還有前往唐人街觀看農曆新年遊行活動。

在美國，關於猶太人聖誕節吃中餐的傳說由來已久。據說，因為猶太教義不承認耶穌為救世主降臨，因此不過西方傳統的聖誕節。但聖誕節這天，大小商鋪除了中餐館都關門，因而形成了聖誕節吃中餐的傳統。另一種說法是，早年紐約華人和猶太人的聚居區鄰近，因而去中餐館成為首選。還有就是認為中餐菜式中蔬菜較多，是比較符合猶太教義淨食要求的菜系，因而獲得猶太人青睞。

如果追究更深層原因，可能是華人受到西方傳統「反猶主義」的影響較少，對猶太族裔比較友好。華人與猶太族裔美國人締結連理的例子也非常多。

灣區華人陳先生之前對猶太人吃中餐之事有所耳聞，但一直以傳說視之。去年聖誕節帶全家到紐約遊玩，聖誕節晚尋得一家中餐廳吃飯。誰料飯店內除了自己一桌，其他都是猶太家庭，印象深刻。東灣華人俞女士與猶太裔美國人的丈夫喜結連理近20年，每年的聖誕節這一天都是叫上公公婆婆全家一起吃中式火鍋。

除去韓裔、日裔、越南裔等族裔的新年活動，灣區猶太社區的農曆新年活動也是華人春節文化突破東亞文化圈走向其他族裔的一個例證了

猶太 聖誕節 華人

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