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加州25縣市提告傾倒有害廢料 特斯拉賠150萬

記者王子涵／舊金山報導
圖為特斯拉位於佛利蒙的首家大型工廠。（美聯社）
圖為特斯拉位於佛利蒙的首家大型工廠。（美聯社）

加州25個縣區的地檢處聯合將電動車生產巨頭特斯拉公司（Tesla）告上位於州法院，指控其對危險有害廢料處理不當。舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）1日發表的聲明，法官已責令特斯拉賠償150萬元的處罰。

特斯拉總部位於德州奧斯汀市，最初總部位於巴洛阿圖，第一個大型生產工廠位於佛利蒙市，至今仍在運營。

訴訟在本周二上交至聖荷昆縣州法院。訴訟書上寫到：「特斯拉有意地傾倒危險廢物」，且並未得到授權、未以合適的方式進行處理。訴訟還提到，特斯拉沒有對工廠內產生的危險廢物進行正確的標註和儲存，也沒有對員工進行安全操作的培訓。

謝安宜表示，雖然電動車對環境保護有益，但在生產和製造過程中依然會產生許多有害物質。與特斯拉公司的和解案將有助於為加州公民提供更清潔的環境，防止危險廢物因管理不善和非法處置而汙染環境。

目前特斯拉在加州全境共經營有57處汽車服務中心和18個太陽能設施。案件最初的調查始於2018年，金山地檢處的環境部門在秘密檢查中，發現特斯拉服務中心外的垃圾箱中有大量廢舊危險的汽車零件，包括潤滑油、制動清潔劑、鉛酸電池、氣溶膠、防凍液、廢溶劑、廢油漆等。在發現這一情況後，其他地區的地檢處也對該公司進行了相關調查。

環境健康安全專家羅斯赫（Eric Rosech）表示，像特斯拉如此複雜的汽車工廠，偶爾違規是不可避免的，但根據調查，特斯拉公司沒有做出最基本的廢物管理工作，甚至不如一家普通的汽車修理廠。違規的行為是多年持續的行為，並且是「有意的」。

地檢處聲明表示，特斯拉公司配合了檢察人員的調查，並採取措施對廢料和容器進行檢疫和篩查。在最終和解協議中，公司將支付130萬元的民事罰款和20萬元的調查費用。公司還被勒令在五年內嚴格遵守環境法規，包括對員工進行適當的培訓、聘請第三方對至少10%的廢料進行審計。在未來五年中，檢察人員會進行每年一次的抽查，以判定垃圾容器內是否含有危險廢物。

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