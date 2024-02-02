聖荷西禁遊民在學校附近露營 執法難

聖荷西市還將制定一項法令，在工程研究認為危險的公共道路上，禁止超大型車輛行駛。（本報檔案照）

聖荷西 市將禁止遊民 在學校附近露營。儘管遊民權益倡議者提出異議，市政廳也對如何實施表示擔憂。

聖荷西市日前議會一致投票通過，允許警察拖走停在K-12校園150呎範圍內的車輛。儘管城市管理人員質疑他們將如何實施新法律，並警告說，該政策可能需要大量資源來執行，並與加州 車輛法規衝突。市議員則回應稱，將指示市領導人遊說沙加緬度修改州法律。

雖然學生和家長表示，他們受到了威脅，踩到了針頭，覺得步行上學不安全，但遊民權益倡導者警告說，新的全面禁令將遊民定為犯罪，並給已經流離失所的人增加了更多成本。 市政府官員已確定Independence高中、Shirakawa小學l和Challenger School – Berryessa是受影響最嚴重的三個校園。

數十名發言者排隊表達了對擬議禁令的支持或反對。KIPP San Jose Collegiate特許高中的學生表示，因為遊民營地的存在，步行上學令他們感到恐懼。另一方面，遊民權益倡導者則指責像市長馬漢（Matt Mahan）這樣的政客煽動恐懼，助長了將遊民與犯罪聯繫起來的說法。

馬漢反駁說，將房車與學校保持100呎以上的距離並不構成犯罪。 減少遊民露宿戶外現象是他三月尋求連任的政治綱領基石。

當日所有市議員，除了缺席的戴維斯（Dev Davis），都同意馬漢所言。

副市長吳美花（Rosemary Kamei）承認，矽谷居民正在為生存而掙扎。在全球科技產業的推動下，聖荷西一直被評為美國租金和每月帳單最昂貴的地方：「我們都應該安全，這個講台上沒有人不同意這一點，」

在市議會的指導下，聖荷西市還將制定一項法令，在工程研究認為危險的公共道路上，禁止超大型車輛行駛。 市政府官員將按照指示起草一項單獨的政策，從禁止過夜停車的街道上拖走車輛。

以市長馬漢為首的市議員表示，聖荷西的政策沒有約束力，只允許警察開罰款。