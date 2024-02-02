我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

錢賺得多活該？ 加州新法要求中產階級多繳830元濟貧

布里德對話小企業主 為C提案拉票

記者楊逸辰／舊金山報導
舊金山市長布里德在市中心討論通過C提案的必要性。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山市長布里德在市中心討論通過C提案的必要性。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山市長布里德 (London Breed) 2月1日在市中心行記者會，與一位小企業主和一位提案支持者討論通過C提案（Prop C）的必要性。

C提案暫時免除城市的轉讓稅（transfer tax），以便更容易將市中心空置的辦公大樓改造成可負擔住房。根據C提案，城市中目前轉讓稅對超過2500萬元的交易徵收高达6%的稅率，將在符合條件的非住宅轉變為住宅后被豁免。稅收減免僅限於500萬平方呎的改建空間，並要求在2029年12月31日之前完成規畫批准。工程需要在規畫批准後三年內獲得施工批准，以確保改造順利進行。

布里德在2024年3月的投票中加入了C提案，以解決市中心辦公室空缺和住房問題，以及疫情期間多數人在家工作而導致市中心經濟活動缺乏的問題。舊金山目前的辦公室空置率為32.1%。

布里德表示，透過消除將辦公室改建為住房的障礙，將空置空間改造成住宅，可以將更多的人帶到市中心，打個繁榮、多元化的、24小時運作的社區。 「市中心的復興正在開始起飛，對C提案投贊成票是接下來關鍵的一步。」

支持住房的非盈利組織YIMBY Action總監納托里（Jane Natoli）表示，在市中心建造更多住房對舊金山來說是千載難逢的機會。雖然目前整個城市都需要更多住房，但市中心的住房接近交通、靠近人們工作的地方、也靠近人們希望看到蓬勃發展的餐廳和企業。目前空置辦公空間正在損害市中心，而住房短缺正在損害著整個城市，C提案可以同時解決這兩個問題。

加州音樂與文化協會主席兼舊金山酒吧業主聯盟創始人布萊曼 (Ben Bleiman) 表示，市中心小企業正在苦苦掙扎，餐廳和酒吧需要更多顧客，商店需要更多人進來購物。這需要更多的居民居住在市中心及其周邊地區。 

他說，C提案將把空置的辦公空間變成住房，為市中心街道帶來更多的人口和活力。它可以在市中心的小型企業中造就更穩定顧客基礎，創建的新住房也將幫助那些無法負擔城市生活費用的勞工。

加州音樂與文化協會主席兼舊金山酒吧業主聯盟的創始人布萊曼支持C提案。（記者楊逸辰...
加州音樂與文化協會主席兼舊金山酒吧業主聯盟的創始人布萊曼支持C提案。（記者楊逸辰／攝影）
支持住房的非盈利組織YIMBY Action的總監納托里表示，在市中心建造更多住...
支持住房的非盈利組織YIMBY Action的總監納托里表示，在市中心建造更多住房對舊金山來說是一個千載難逢的機會。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 加州 疫情

上一則

中領館新春招待會 布里德推熊貓外交

下一則

北加州江蘇同鄉會 慶10周年、新春聯誼

延伸閱讀

散房電梯2/12起維修 議員要市長保證

散房電梯2/12起維修 議員要市長保證
羅瑞德選金山市長 母捐百萬支持

羅瑞德選金山市長 母捐百萬支持
北加最大建築工會 挺布里德連任金山市長

北加最大建築工會 挺布里德連任金山市長
羅瑞德母親出資100萬 支持兒子參選舊金山市長

羅瑞德母親出資100萬 支持兒子參選舊金山市長
內河碼頭25年後恐淹沒 裴洛西、布里德促大眾討論防洪計畫

內河碼頭25年後恐淹沒 裴洛西、布里德促大眾討論防洪計畫

熱門新聞

谷歌工程師陳立人（左）和于軒一（右）。（取自linkedin）

谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來

2024-01-30 20:14
勇士球員在防守。（記者劉先進 ／攝影）

勇士最後2秒因1動作輸球 華人球迷「不甘心」

2024-01-26 21:24
超市內的魚缸裝滿剛捕撈上岸的加州鄧金斯蟹。（受訪者提供）

加州鄧金斯蟹季來了 1磅降到3.99元…超市現排隊人潮

2024-01-27 01:20
老協珍推出的年菜，幾乎都是圍繞著「阿嬤的手路菜」來發想，如今「佛跳牆」和「鯧魚米粉」皆已順利銷售到美國，（老協珍提供）

老協珍佛跳牆爆賣上千甕 今年新推鯧魚米粉引起搶購

2024-01-26 20:19
洛斯蓋圖華女命案嫌犯伊格已被收監在聖塔克拉拉縣主監獄，不得保釋。（記者孫愛薇／攝影）

北加州洛斯蓋圖華女疑遭夫勒斃案 更多細節曝光

2024-01-31 13:54
譚元元被舞蹈雜誌譽為芭蕾之美的巔峰。（取自譚元元Instagram)

合作29年 舊金山芭蕾舞團華裔首席譚元元2月14日謝幕

2024-01-30 13:49

超人氣

更多 >
華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單

華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單
心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物
「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下
Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人
國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人

國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人