布里德對話小企業主 為C提案拉票

舊金山市長布里德在市中心討論通過C提案的必要性。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 市長布里德 (London Breed) 2月1日在市中心行記者會，與一位小企業主和一位提案支持者討論通過C提案（Prop C）的必要性。

C提案暫時免除城市的轉讓稅（transfer tax），以便更容易將市中心空置的辦公大樓改造成可負擔住房。根據C提案，城市中目前轉讓稅對超過2500萬元的交易徵收高达6%的稅率，將在符合條件的非住宅轉變為住宅后被豁免。稅收減免僅限於500萬平方呎的改建空間，並要求在2029年12月31日之前完成規畫批准。工程需要在規畫批准後三年內獲得施工批准，以確保改造順利進行。

布里德在2024年3月的投票中加入了C提案，以解決市中心辦公室空缺和住房問題，以及疫情 期間多數人在家工作而導致市中心經濟活動缺乏的問題。舊金山目前的辦公室空置率為32.1%。

布里德表示，透過消除將辦公室改建為住房的障礙，將空置空間改造成住宅，可以將更多的人帶到市中心，打個繁榮、多元化的、24小時運作的社區。 「市中心的復興正在開始起飛，對C提案投贊成票是接下來關鍵的一步。」

支持住房的非盈利組織YIMBY Action總監納托里（Jane Natoli）表示，在市中心建造更多住房對舊金山來說是千載難逢的機會。雖然目前整個城市都需要更多住房，但市中心的住房接近交通、靠近人們工作的地方、也靠近人們希望看到蓬勃發展的餐廳和企業。目前空置辦公空間正在損害市中心，而住房短缺正在損害著整個城市，C提案可以同時解決這兩個問題。

加州 音樂與文化協會主席兼舊金山酒吧業主聯盟創始人布萊曼 (Ben Bleiman) 表示，市中心小企業正在苦苦掙扎，餐廳和酒吧需要更多顧客，商店需要更多人進來購物。這需要更多的居民居住在市中心及其周邊地區。