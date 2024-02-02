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華埠2停車場 本月前2小時免費

記者王子涵／舊金山報導
自1日至28日，公眾在華埠將享有2小時免費停車，且在24日農曆新年大遊行期間免費乘坐公共交通的服務。（記者王子涵／攝影）
自1日至28日，公眾在華埠將享有2小時免費停車，且在24日農曆新年大遊行期間免費乘坐公共交通的服務。（記者王子涵／攝影）

為補償去年11月亞太經濟合作組織APEC峰會期間，全市嚴格的安保措施對小商業的影響，舊金山華裔市議員陳詩敏（Connie Chan）提出200萬元紓困金計畫。其中的25萬元將惠及華埠兩大停車場：花園角和聖瑪麗停車場。自2月1日至28日，公眾在這兩個停車將享有2小時免費停車，且在24日農曆新年大遊行期間可免費乘坐公共交通的。

法案由陳詩敏提出，得到華埠所在的第三區市議員佩斯金（Aaron Peskin）支持。他們2月1日與花園角停車場董事會成員，華埠領袖在花園角停車場入口處慶祝。

佩斯金表示，陳詩敏在華埠長大，每當她提出對社區好的想法時，他都會第一時間支持。舊金山華埠是中國以外最偉大的華人社區，這裡能夠體驗到的美食和文化都是十分特殊。農曆新年大遊行也是舊金山最盛大的表演之一，來自全國各地的人們沿著巡遊路線共同慶祝農曆新年，這在全美都是最神奇的巡遊活動。

「先花錢，才能掙錢。」佩斯金說，城市花費一些資金，為人們提供參與盛會、來到社區的免費交通機會，當成百上千的遊客來到華埠享用美食，購買商品時，錢都會再回來，並且直接讓社區收益。

陳詩敏將功勞歸為社區的智慧。她表示，社區領袖的共同努力以及支持才讓計畫得以實現。她歡迎全市的居民和遊客，在農曆新年期間來到華埠遊玩。

花園角停車場董事會主席麥浩妍表示，花園角停車場一直以非盈利組織運營，營收所得會重新投資於社區，歷史超過60年。她感謝市議會對華埠的支持，並表示社區還未從疫情的影響中完全恢復，APEC期間所預期的大量訪客也沒有實現。免費停車項目自兩年前開始後，商戶反響積極。她希望今年能有更多的遊客來到華埠遊覽，幫助華埠小商業復甦。

第三區市議員候選人、前交通局董事黎慧心（Sharon Lai）表示，華埠是以華裔移民為主社區，華人也從此擴散至整個灣區，許多人對華埠有很強的情感連接。他們依靠汽車回到這裡與好友慶祝節日，感謝市議會對華埠的支持。

自1日至28日，公眾在華埠將享有2小時免費停車，且在24日農曆新年大遊行期間免費...
自1日至28日，公眾在華埠將享有2小時免費停車，且在24日農曆新年大遊行期間免費乘坐公共交通的服務。（記者王子涵／攝影）
法案由陳詩敏提出，並得到華埠所在的第三區市議員佩斯金的支持。（記者王子涵／攝影）
法案由陳詩敏提出，並得到華埠所在的第三區市議員佩斯金的支持。（記者王子涵／攝影）
花園角停車場董事會主席麥浩妍表示，社區還未從疫情的影響中完全恢復。（記者王子涵╱...
花園角停車場董事會主席麥浩妍表示，社區還未從疫情的影響中完全恢復。（記者王子涵╱攝影）

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