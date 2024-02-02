蔣媽媽辭世 金山華埠中美書店熄燈 店內大部分書籍免費送

在舊金山華埠經營40多年、販售中文書籍的中美書店（Sino-Americab Books& Art)東主、80歲的蔣李華錦辭世。（女兒蔣慧娜供圖）

在舊金山華埠 經營40多年、販售中文書籍的中美書店 （Sino-Americab Books& Art)東主，80歲的蔣李華錦1月13日辭世，最近舉行追思會。

女兒蔣慧娜（Louisa Chiang）2月1日說，母親人稱「蔣媽媽」，不僅在華埠售書，還經常從事公益事業，幫助新老移民 ，有水滸傳中「一丈青」扈三娘的俠義之風。此次也算是喜喪，希望母親一路平安。曾接受她幫助的理髮店東主說，「蔣媽媽」是華埠的燈塔。

蔣媽媽和先生來自台灣，1980年代移民美國經營書店。鼎盛時期總共有三間書店分布在灣區聖荷西、佛利蒙和金山華埠，是灣區第一家引入漫畫的書店。主要經營的業務包括書籍租賃、舊書收購、新書批發和配備教材卡帶等。目前只有金山華埠一家書店還在運營。考慮到租金上漲，買書的人越來越少，也將結業。

蔣慧娜印象中的母親，頗有女中豪傑、俠義之風，「言必信，行必果」。在她小時候，蔣媽媽就喜歡仗義出手，曾在台灣接待被家暴的女子，即使女子的先生前來恐嚇，也不為所動。

蔣慧娜本人曾是外交官，在美國駐北京的貿易協商辦公室工作，本可幫蔣媽媽規畫美好的退休遠景。但蔣媽媽思前想後，想到書店是飄零海外的老移民的文化生活重心和維繫故土的精神力量，她又掛念底層新移民，所以決定維持書店。

蔣慧娜說，蔣媽媽熱心幫助在美的兩岸文化人選書。「只要有人說出書名或種類，她會上窮碧落下黃泉的尋找。」書店不僅售書，還熱心公益，常幫助背井離鄉的移民找工作。蔣媽媽自製學英語簡易方法提供給新移民。有大陸移做餐廳，她收留在家。90年代，她銷售翻譯機，利潤豐厚，豪邁的將翻譯機一半生意送出，讓新移民在書店內開櫃檯售賣。

20年前，蔣媽媽路上偶遇逃脫人蛇的山東農民老鄉，對方餓了好幾天。她將人送到農場居住。還代買灰狗的長途車票，給了70多元零花錢。此人中途下車，不知所蹤，她得知後很擔憂，去世前還在念叨。曾有兩個中國官員到美脫團逃跑，蔣媽媽收留在家中。有關方面懸賞數萬美金前來要人，她毫不畏懼。後來還幫其中一人找到餐廳工作。

蔣慧娜回憶，「我當時說，『你沒考慮嗎？好幾萬耶！』媽媽大笑：『傻女兒，你以為他們真會給嗎？一個子兒都看不到啦！』我再一想，『如果先給定金，你會去通風報信嗎？』媽媽調侃，『會想一下吧。』」

有次，蔣慧娜偶然走進南舊金山一家美髮店修頭，和老闆聊天提到蔣媽媽。老闆說，「你媽媽是華埠的燈塔。我從福建剛來美國的時候兩眼漆黑，孤單單的誰都不認識。她好熱心，介紹工作，賣掌上翻譯機教我怎麼用，還拿做的好菜給我，說我一個人在這裡不容易。她不只是對我一個人，對好多人都這樣。」