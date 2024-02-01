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強風夾帶豪雨 灣區局部災情傳出

編譯組／綜合報導
強勁風暴周三侵襲灣區，已陸續傳出強風吹倒樹木、壓倒房屋的災情。當局呼籲民眾，注意強風與洪水。(取自聖他克拉拉縣消防局臉書)
強勁風暴周三侵襲灣區，已陸續傳出強風吹倒樹木、壓倒房屋的災情。當局呼籲民眾，注意強風與洪水。(取自聖他克拉拉縣消防局臉書)

根據國家氣象局，一場具影響力(impactful)風暴1月31日襲擊灣區。由於強風及豪雨的結合，已出現局部災情。

強烈風暴帶來最大降雨量，預估舊金山周四降雨量將達到3吋，聖荷西與利佛摩降雨量將達到1.5吋。

風暴系統核心由強風形成。氣象局預測，灣區內陸、低窪地區、南灣、東灣與半島部分地區將出現至少每小時35哩的持續風速，陣風可達時速40多哩。強風加上剛被雨水浸濕的土壤，常常導致許多樹木倒塌。

薩拉度加(Saratoga)周三上午8時，一棵樹被強風吹倒、毀壞一間房屋，並壓傷一名女孩。根據聖他克拉拉縣消防局透露，這名未成年女孩送醫後，傷勢沒有生命危險。

31日截至上午9時20分，灣區已報告出現小規模停電。康柯德(Concord)上午9時約有1700戶PG&E的用戶斷電，但這家公用事業公司並未立即具體說明原因。同時，海灣對面的山景城，也有超過600戶PG&E用戶因氣候因素停電。

國家氣象局表示，由於風及巨浪，可能會出現高達26呎的海浪。在太浩湖地區，國家氣象局也於31日發布冬季風暴警報。這項監測將持續到周五上午10時，並警示海拔7000呎以下地區、降雪量可達10吋。

灣區 舊金山 聖荷西

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