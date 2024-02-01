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連續風暴襲加州 紐森籲做好5準備

編譯組／綜合報導
一系列風暴將在未來十天內襲擊加州，州政府敦促各社區為風暴來臨做好準備。（美聯社）
一系列風暴將在未來十天內襲擊加州，州政府敦促各社區為風暴來臨做好準備。（美聯社）

加州州長紐森辦公室出指出，從周二晚上開始，一系列風暴在未來十天內襲擊加州，預計將帶來大量降雨、大風、大雪以及潛在的山洪暴發和停電。州長紐森（Gavin Newsom）已啟動位於Mather的州運營中心（State Operations Center），以協調全州在風暴來襲前的應對措施，積極主動地努力確保社區安全。預計風暴將給全州帶來重大影響。

州長還指示加州州長應急服務辦公室（Cal OES），儘早在最嚴重的風暴來臨之前，將州人員和設備預先部署到最有可能遭受破壞的社區。州政府還採取行動，通過啟動洪水行動中心以加強協調，並在必要時利用加州的洩洪道，為可能發生的洪水做好準備。

積極開展風暴應對工作的機構包括：加州應急辦公室、加州資源廳、加州交通廳、加州公路巡警、加州森林防火廳 、加州保育團（California Conservation Corps）、加州社會服務廳和加州國民警衛隊。

州長辦公室表示，做好這五件事讓您更安全：

1.保持聯繫：可撥打311、重大緊急情況撥打911尋求幫助或提問；訪問CalAlerts.org註冊接收緊急警報；向親人和鄰居報平安。

2.從可信來源獲取信息，查看州和地方政府或應急管理網站以及社交媒體帳戶，並要警惕社交平台上來源不明的帖子。

3.在屋前屋後為大風做好準備，固定或移走鬆動物品，牢牢關上窗戶並支撐好室外的門。颳大風時：躲在建築物旁或掩體下等。

4.安全出行：風暴預計在周日（2月4日）和周一（2月5日）達到高峰期，避免非必要的出行。請下載QuickMap應用程式或訪問QuickMap（ca.gov）了解最新信息。請勿在洪水中行走、游泳或駕車等。

5.做好停電停水準備：清點一下需要用電的物品，保持設備有電。計畫好電池和其他替代電源，為每個家庭成員準備手電筒。

其他資源還有：1.暴風雨季節安全指南。加州正在共享多語言資源，通過「Listos California」運動部署社區組織網絡，並重點介紹正在開展的其他工作，以在這個雨季保護高危社區。

2.透過簡訊做好準備：加州人可以透過「Listos California」註冊一個五課時的簡訊課程，了解在洪水、大風、泥石流和其他風暴影響之前、期間和之後應該做些什麼，發送簡訊「CAWINTER 」到20202即可報名。

3.訪問國家氣象局（National Weather Service）了解所在地區當前的天氣模式。

加州 洪水 紐森

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