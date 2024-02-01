舊金山發免費沙袋 疏通下水管道

舊金山工務局人員清掃城市下水道的雜物和樹枝，保持排水通暢。（工務局提供）

暴風雨天氣在周三(1月31日)中午如約而至。舊金山 市府各部門為防洪、防泥沙做足準備，包括工務局、應急管理局、水局等多部門都發布 了洪水 預警，發放免費沙袋，一線搶險人員也即時疏通下水管道中的樹枝和雜物，保證城市排水通暢。

國家氣象局氣象學家撒門特（Nicole Sarment）表示，降雨高峰在31日的下午4時出現，正趕上下班高峰，一直持續到晚上8時左右。他表示，周四早些時候還將有一輪陣雨天氣，並持續至周五和周六，但降水會在周五減弱。周日下午到周一預計迎來第二場暴風雨高峰。

灣區 多數暴風雨天氣都是由「大氣河流」（Atmospheric rivers）的氣候現象導致。這是大氣中高濃度水蒸氣所形成的狹窄區域，其中最富盛名的就是在夏威夷群島形成的，將大量水汽帶到美國西岸的大氣河流。據氣象學家表示，大氣河流可理解為浮在空中的河流，所攜帶的水量驚人，流經灣區的大氣河流攜帶的水量超過密西西比河流量的15倍。

舊金山在去年冬季遭受一系列風暴災害襲擊後，市府各部門開始共同合作防治暴風雨天氣。工務局發言人戈登（Rachel Gordon）表示，工務局與城市應急管理局的合作已經愈加成熟。

工務局的沙袋分發點位於Marin街夾Kansas街，從上午8時開放至下午2時。居民在每個發放點最多一次性領取10個沙袋。目前沙袋庫存量很充足，居民需要出示住址證明才可領取。

戈登表示，工務局的工程師會嚴格觀察可能會出現滑坡的地區，若居民發現樹木倒下、積水匯集等非緊急事件，可撥打311上報；如遇緊急事件，需直接撥打911報警。