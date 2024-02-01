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灣區捷運增聘清潔工 乘客滿意度上升

記者楊逸辰／舊金山報導
如今已被清潔乾净的捷運市政中心車站。（取材自Streetsblog SF）
如今已被清潔乾净的捷運市政中心車站。（取材自Streetsblog SF）

灣區捷運系統(BART)周二舉行記者會，慶祝市政中心車站(Civic Center Sation)的清潔和安全加強工作達到了滿意效果。

最近的乘客體驗調查(PES)數據顯示，2023年10月至12月，在市政中心站搭乘BART的乘客，對BART整體體驗的滿意度，較上一季度上升9個百分點，從68%上升至77%。市民中心站乘客安全滿意度更較上季上升20個百分點，從32%升至52%。

這些工作是BART從去年開始實行的「安全和清潔計畫」(Safe&Clean Plan)的一部分， 重點是提高捷運系統中警察的可見度，並將車站清潔人員增加近三分之二。

BART董事會主席杜夫蒂(Bevan Dufty)說：「城市中心廣場一直是具有挑戰性的車站，但並沒有阻止我們解決困難情況。在這裡進行的投入清楚地表明，BART關心各行各業的人們應該能夠使用安全、清潔和可靠的系統。」

安全方面，捷運警察局長富蘭克林(Kevin Franklin)表示， 保持一支可見的警力存在，對於改善市政中心站的整體乘客體驗至關重要。BART警局不僅能阻止不良行為，其一級緊急響應時間更只有約四分鐘，是灣區執法機構中最快之一。

富蘭克林說，他們多次從BART客戶那裡聽到希望看到更多的巡邏。如今BART官員們成功實現了這一點。除了安全之外，加強警力的巡邏也有助於減少延誤。 他說，其他交通機構正在研究捷運現在正在做的事情。

清潔方面，清潔人員在所有BART運營時間內都駐紮在市政中心，每天有二至三名清潔工專門負責車站。就算在夜間，也有人員輪班對車站進行強力清洗。

雖然BART已成功增加清潔人員，但目前仍有約14個職缺，空缺率接近8%。BART正在從合格的候選人名單中挑選，任何有興趣申請的人可訪問BART的頁面並訂閱，以接收空缺職位的通知。

灣區捷運舉行記者會，慶祝城市中心廣場車站加强清潔和安全的工作取得成效。（取材自S...
灣區捷運舉行記者會，慶祝城市中心廣場車站加强清潔和安全的工作取得成效。（取材自Streetsblog SF）

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