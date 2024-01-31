我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

羅瑞德選金山市長 母捐百萬支持

記者李怡╱舊金山報導
羅瑞德表示，競選市長是為了下一代可以繼續以舊金山的創新繁華為榮。（記者李怡╱攝影）
羅瑞德表示，競選市長是為了下一代可以繼續以舊金山的創新繁華為榮。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長選舉廣受關注，各方角逐者積極競選，勢在必得。支持候選人羅瑞德(Daniel Lurie)2024年競選舊金山市長的獨立委員會，近期收到了羅瑞德的母親哈斯（Mimi Haas）捐贈的100萬元，用於支持兒子的競選活動，並分別用中文、英文、西班牙文在市區內樹立廣告牌。

委員會成員表示，已從60 多位捐贈人中籌集了約350萬元。包括 WhatsApp 聯合創始人庫姆（Jan Koum）、生物技術投資人諾德爾曼（Oleg Nodelman）等，每人分別捐贈了 25 萬元。委員會說，這是一場積極、樂觀的競選活動，得到許多舊金山民眾的支持。 這些廣告牌將幫助創造一個公平的競爭環境，以對抗現任市長布里德的強大優勢。

上周支持布里德競選的獨立委員會「 Forward Action SF」提交的文件顯示，布里德陣營郵寄、廣播和平面廣告的支出超過 20萬元。籌集捐款超過 6萬5000元，其中大部分來自舊金山當地房地產公司。

布里德在3月的競選投票中發起多項提案，其中A提案重點在於增加可負擔房屋的數量。近年來舊金山市工薪階層，包括護士、教師和急救員等，幾乎無法承擔市區平均房價。A提案目標是讓工作在市區的人都能繼續留在舊金山。布里德還發起E提案，以增加舊金山警察執法權限。

羅瑞德表示，競選市長是為了給舊金山人安全感。他的政綱將聚焦在增加警力改善社區治安、教育、支持低收入家庭等議題。

羅瑞德說，競選市長的最大動機，是舊金山在治安、教育與經濟發展等領域面臨的不確定因素逐漸成為常態。 他無法再痛心地看到街上有精神疾患的遊民得不到妥善的安置、舊金山警員數量得不到保障、舊金山小商戶們正在面臨的困境遲遲得不到解決。他想要給舊金山人一個確定的安全感，讓全國和世界遊客可以安心造訪舊金山。

羅瑞德出身牛仔褲品牌Levi Strauss企業家族，也是舊金山城內知名的慈善家。 羅瑞德的母親哈斯持有Levi’s的 40%股份，父親Rabbi Brian Lurie是舊金山猶太社區聯合會執行董事。

他說，需要做的工作還有太多。華裔和亞裔群體是舊金山的重要組成部分，且與猶太社區的教育理念相似。父母要求他每年都要將家族基金向教育領域投資。

舊金山 投資 猶太

上一則

全美賺最多錢的大學畢業生 非東岸上榜是加州

下一則

蓋斯洛圖華女遭勒斃案 更多細節曝光

延伸閱讀

羅瑞德母親出資100萬 支持兒子參選舊金山市長

羅瑞德母親出資100萬 支持兒子參選舊金山市長
東華醫院董事就職 余健峰任主席

東華醫院董事就職 余健峰任主席
內河碼頭25年後恐淹沒 裴洛西、布里德促大眾討論防洪計畫

內河碼頭25年後恐淹沒 裴洛西、布里德促大眾討論防洪計畫
金山削減預算計畫 華人組織反對

金山削減預算計畫 華人組織反對
布里德：舊金山公共安全提升 犯罪率下降

布里德：舊金山公共安全提升 犯罪率下降

熱門新聞

矽谷華裔谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，原預計1月24日下午1時30分左右應該出庭，但又因故不出庭，圖為負責此案的聖他克拉拉縣檢察官嘉德伯格(Michael Gadeberg)，本報此次獲得獨家法庭攝影權。（記者葛歆睿／攝影）

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

2024-01-24 17:03
陳立人地檢辦公室新聞發布稿。（記者徐蓓蓓/翻攝自地檢辦公室官網）

矽谷華裔谷歌工程師陳立人涉殺妻案 四大文件揭露訊息

2024-01-23 17:32
圖為聖他克拉拉縣主監獄。（記者孫愛薇／攝影）

谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情

2024-01-23 19:13
勇士球員在防守。（記者劉先進 ／攝影）

勇士最後2秒因1動作輸球 華人球迷「不甘心」

2024-01-26 21:24
超市內的魚缸裝滿剛捕撈上岸的加州鄧金斯蟹。（受訪者提供）

加州鄧金斯蟹季來了 1磅降到3.99元…超市現排隊人潮

2024-01-27 01:20
谷歌工程師陳立人（左）和于軒一（右）。（取自linkedin）

谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來

2024-01-30 20:14

超人氣

更多 >
好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知
僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守
夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」