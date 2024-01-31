羅瑞德選金山市長 母捐百萬支持

羅瑞德表示，競選市長是為了下一代可以繼續以舊金山的創新繁華為榮。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長選舉廣受關注，各方角逐者積極競選，勢在必得。支持候選人羅瑞德(Daniel Lurie)2024年競選舊金山市長的獨立委員會，近期收到了羅瑞德的母親哈斯（Mimi Haas）捐贈的100萬元，用於支持兒子的競選活動，並分別用中文、英文、西班牙文在市區內樹立廣告牌。

委員會成員表示，已從60 多位捐贈人中籌集了約350萬元。包括 WhatsApp 聯合創始人庫姆（Jan Koum）、生物技術投資 人諾德爾曼（Oleg Nodelman）等，每人分別捐贈了 25 萬元。委員會說，這是一場積極、樂觀的競選活動，得到許多舊金山民眾的支持。 這些廣告牌將幫助創造一個公平的競爭環境，以對抗現任市長布里德的強大優勢。

上周支持布里德競選的獨立委員會「 Forward Action SF」提交的文件顯示，布里德陣營郵寄、廣播和平面廣告的支出超過 20萬元。籌集捐款超過 6萬5000元，其中大部分來自舊金山當地房地產公司。

布里德在3月的競選投票中發起多項提案，其中A提案重點在於增加可負擔房屋的數量。近年來舊金山市工薪階層，包括護士、教師和急救員等，幾乎無法承擔市區平均房價。A提案目標是讓工作在市區的人都能繼續留在舊金山。布里德還發起E提案，以增加舊金山警察執法權限。

羅瑞德表示，競選市長是為了給舊金山人安全感。他的政綱將聚焦在增加警力改善社區治安、教育、支持低收入家庭等議題。

羅瑞德說，競選市長的最大動機，是舊金山在治安、教育與經濟發展等領域面臨的不確定因素逐漸成為常態。 他無法再痛心地看到街上有精神疾患的遊民得不到妥善的安置、舊金山警員數量得不到保障、舊金山小商戶們正在面臨的困境遲遲得不到解決。他想要給舊金山人一個確定的安全感，讓全國和世界遊客可以安心造訪舊金山。

羅瑞德出身牛仔褲品牌Levi Strauss企業家族，也是舊金山城內知名的慈善家。 羅瑞德的母親哈斯持有Levi’s的 40%股份，父親Rabbi Brian Lurie是舊金山猶太 社區聯合會執行董事。

他說，需要做的工作還有太多。華裔和亞裔群體是舊金山的重要組成部分，且與猶太社區的教育理念相似。父母要求他每年都要將家族基金向教育領域投資。